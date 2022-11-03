Орловских автолюбителей и пешеходов ждут изменения Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле водителей и пешеходов в ближайшее время ждут изменения на дорогах. Рассказываем о грядущих нововведениях.

Так, в ближайшее время автомобилистов ждут изменения проезда по улицам. Односторонним движение станет по улицам Холодной и Широко-Холодной в Заводском районе. Зачастую на этом участке дороги водителям сложно разъехаться из-за припаркованных машин на обочине у многоэтажек. Там постоянно случаются заторы.

Аналогичная проблема возникает и на участке дороги по улице 7 ноября. От пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького запретят остановку. Уже в этом году там запретят парковку, а знак допинформации «Зона действия 50 метров» уберут.

Также будет запрещена стоянка на участке от дома № 36 по улице Московской и до улицы Старо-Московской. Из-за поворота налево к торговому центру «Европа» три полосы движения превращаются в одну. Свободному проезду мешают припаркованные по правой стороне машины. К слову, сама парковка возле «Европы» зачастую полупустая. Проблемный перекресток разгрузят до конца этого года.

Также новшества затронут и пешеходов. На улице Карачевской, 3 установят регулируемый светофор вместо светофора с кнопкой вызова. Проблема, возникшая здесь, является острой для многих жителей Орла. Ведь ждать зеленый сигнал светофора им приходится стоя на трамвайных путях. Также регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова появится в следующем году на улице Розы Люксембург возле дома № 52.

Изменения произойдут и на улице Ливенской, 33. В связи с появлением в том районе нового детсада и многоэтажек дорожный трафик увеличился. Светофор там есть, правда, кнопку на нем сделать невозмозно. В следующем году этот пешеходный переход перенесут на пересечение с улицей Молдавской. Там появится полноценный светофорный объект.

По просьбе жителей переулка Межевого возле дома № 8 по улице Михалицына оборудуют пешеходный переход. Его добавят к уже существующему светофорному объекту в 2023 году.

Еще нерегулируемые «зебры» появятся на улице Молдавской в районе пересечения с 1-й Курской, на улице Героев пожарных на пересечении с Игнатова и по переулку Ипподромному у пересечения с Матвеева.

Как сообщили в администрации Орла, на дорогах регионального центра до конца декабря могут разместиться дополнительные информационные панно и проекционное освещение. Новинки расположатся по следующим адресам, которые являются для пешеходов потенциально опасными участками: в районе дома № 99 по Московскому шоссе, дома № 46 по улице Металлургов, дома № 53 по улице Полесской, а также у пересечения улиц Гагарина и Гуртьева. Такой проект уже запустили на нерегулируемом переходе возле гимназии № 17 на Васильевской. Там установили допосвещение и дополнительные сигнальные табло для водителей, которые предупреждают о пешеходе. Также в планах установка проекционной разметки как на площади Жукова.