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В Орле пройдет Ночь искусств: публикуем афишу событий. 3 и 4 ноября для жителей и гостей Орла много интересного подготовили музеи, библиотеки и театры.

Орловский краеведческий музей

Гостей приглашают провести Ночь искусств в краеведческом музее 4 ноября. Для посетителей подготовили несколько мастер-классов. Там можно научиться плести из рогоза, изготавливать изделия из глины вместе с художниками керамической мастерской «Майолика» и осеннюю композицию из бумажной лозы. Также в программе предусмотрены различные выставки: выставка живописи Ольги Душечкиной «Однажды летом», экспозиция о церковных ценностях «Бог поругаем не бывает», фотовыставка «Арктический круиз».

КОГДА? ГДЕ?

4 ноября, с 18.00 до 22.00

ул. Гостиная, 2

(12 +)

Дом-музей В. А. Русанова

С 18.30 в музее начнется творческое занятие по росписи гипсовых фигурок «Рассказы о сове». Желающие могут записаться по телефону: 54-45-31. После у посетителей появится возможность познакомиться с экспозицией дома-музея В. А. Русанова.

КОГДА? ГДЕ?

4 ноября, с 18.00 до 22..00

ул. Русанова, 43

(12+)

Военно-исторический музей

Цепочка мероприятий, посвященных Ночи искусств, начнется в музее с обычной игры в солдатики. Затем пройдет показ документального фильма «Минин и Пожарский», а чуть позже зрителям представят киноленту «Марсельеза для русского героя» о Валериане Соломатине. Кроме того, в музее пройдет мастер-класс по росписи глиняных солдатиков «Сыны Отечества». Помимо этого можно будет познакомиться с выставкой реконструкций русских одежд, передвижной планшетной выставкой «Стрелковое оружие ХХ века» и выставкой игрушечных солдатиков.

КОГДА? ГДЕ?

4 ноября, с 18.00 до 22.00

ул. Нормандия-Неман, 1

(12+)

Орловская областная библиотека имени И. А. Бунина

В Бунинке Ночь искусств проходит 3 ноября. Гостей познакомят с раритетными рукописными старопечатными книгами и книгами из личных библиотек дворян Орловской губернии, а также с другими уникальными изданиями. С 16.00 в библиотеке начнутся мастер-классы. Там можно научиться плести из бумажной лозы, мастерить традиционную славянскую куклу-оберег из ниток и познакомят с оригами. В 17.00 в Бунинке начнется интерактивная игра-бродилка «Фильм, фильм, фильм…». Участники отправятся в загадочное путешествие по запутанным лабиринтам книгохранения с фонариком в руках. В конце мероприятия каждый желающий сможет почитать собственные стихи или прозу, а также любимые произведения классиков. Также в библиотеке будет работать фотозона.

КОГДА? ГДЕ?

3 ноября, с 11.00 до 21.00

ул. Максима горького, 43

(12+ )

Орловский литературный музей И. С. Тургенева

В эту пятницу, 4 ноября, в музее мероприятия начнутся с 18.00. Гостей приглашают на экскурсию-концерт «Незакатный свет любви». Там расскажут о личной жизни Бунина, прозвучат романсы о любви от орловских и питерских музыкантов. Еще одна музыкальная программа расскажет о любви Тургенева и французской оперной певицы Полины Виардо. Посетителям продемонстрируют портреты, документы, мемориальные предметы из собрания музея И.С. Тургенева. Также на встрече прозвучат редкие звукозаписи музыкальных композиций Полины Виардо. А на литературном вечере, посвященном Лескову, расскажут историю создания единственного в мире памятника этому писателю и покажут документальный фильм «Н. С. Лесков. Страницы жизни и творчества».

КОГДА? ГДЕ?

4 ноября, с 18.00

Ул. Октябрьская. 9

(12+)