Куда сходить на выходных 29 и 30 октября в Орле

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На грядущих выходных орловцев и гостей региона ждут различные мероприятия в театрах, филармонии, музеях. Что-то интересное для себя найдут любители живописи, музыки и искусства, а также дети. «Комсомолка», по традиции, собрала эти события в афишу. Расскажем, куда сходить и чему научиться в Орле на этих выходных, 29 и 30 октября.

ПЛАНЕТА ПАУКОВ

Поближе познакомиться с паукообразными можно в Орловском краеведческом музее. На выставке представлено более 30 видов членистоногих. В стеклянных террариумах с подсветкой посетителей ждут разнообразные пауки-птицееды. Любители представителей этого вида полюбуются хищниками вживую и узнают больше об особенностях их поведения.

- Информационные планшеты позволяют заглянуть в тайны мира паукообразных, которые раскрывает наука арахнология. На стендах представлены редкие и опасные виды паукообразных, а также виды, обладающие уникальными способностями (умением прыгать, плавать и летать), - рассказали про выставку в краеведческом музее.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 30 октября.

ул. Гостиная, 2

(0+)

КАШТАНКА

Зрителей приглашают в Орловский академический театр имени Тургенева на представление по рассказу русского классика Антона Чехова. Проникновенная история про потерявшуюся собачку Каштанку понравится как детям, так и взрослым. Сюжет произведения знаком всем. Каштанку находит цирковой актер и начинает выступать с ней. Однажды в цирк приходят бывшие хозяева и узнают свою любимицу.

- Спектакль — праздник, погружающий зрителя в атмосферу цирка, сцена преображается в настоящую арену, на которой актеры перевоплощаются в артистов цирка, животных, акробатов и фокусников. И при этом изобилии красок рассказывают зрителям трогательную историю о маленькой собаке, стоящей перед тяжелым выбором, остаться в ярком мире с новым хозяином или вернуться к старому, - отметили в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

29 октября, 12.00

пл. Ленина, 2

(6+)

РОССИЙСКИЙ ДЖАЗ

В эту субботу, 29 октября, в зале филармонии выступит трио Антона Котикова с новой концертной программой «К 100-летию российского джаза». Для слушателей сыграют лауреаты и победители Всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Антон Котиков выступит с различными инструментами: саксофон, дудук, флейта,губная гармоника, бансури и другие. Ильдар Нафиговсыграет на ударных, а Анатолий Кожаев – на контрабасе.

Про концертную программу рассказали в Орловской филармонии. В нее войдут популярные джазовые стандарты и авторская музыка Антона Котикова в стилях «босса-нова», «свинг», «баллада», «блюз», «этно-джаз». Подробнее расскажут по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

29 октября, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС

Смастерить поделку в технике «аппликация» можно на мастер-классе в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» на выходных. Аппликация – это не только самый понятный вид детского творчества. Еще эта техника положительно влияет на мышление и воображение. На творческом занятии участники будут вырезать определенные фигуры из разноцветной бумаги, картона, ткани и приклеивать их к основе. У каждого получится свой сказочный лес. Количество мест на мастер-класс ограничено. Необходимо записаться по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

30 октября, 12:00 п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а» (7+)

ОТ ОПЕРЕТТЫ ДО МЮЗИКЛА

Музыкальный спектакль ожидает зрителей в драмтеатре «Русский стиль». На сцене прозвучат знаменитые арии, композиции из советских музыкальных комедий и современных мюзиклов. В спектакль войдут такие произведения, как «Свадьба в Малиновке» Александрова, «Вольный ветер» и «Белая акация» Дунаевского, «Собака на сене» и «Обыкновенное чудо» Гладкова и другие.

- Особое звучание спектаклю придают отрывки из современных мюзиклов и финальная «Аллилуйя любви» из знаменитой «Юноны и Авось». Хореографические номера, яркие костюмы останавливают на себе взгляды. Тема любви, которая является ведущей в большинстве музыкальных спектаклей, объединяет части шоу в единое полотно, - отметили в «Русском стиле».

КОГДА? ГДЕ?

29 октября, 18.00

ул. Тургенева, 18

(12+)

ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ

Окунуться в летнюю атмосферу можно в Орловском краеведческом музее, посетив выставку работ художницы Ольги Душечкиной. Многие из представленных картин она написала в Орловском крае, а некоторые привезла из путешествий. В работах живописца в полной красе раскрывается многообразие природы Орловщины.

- Стиль Ольги Душечкиной можно определить как неоимпрессионизм. Художника отличает яркая самобытная живописная манера, сформировавшаяся к 1991 году, когда она начинает писать мастихином. Данный приём письма позволяет автору сохранить чистоту и яркость цвета, создать динамичную фактуру живописи и придать особое звучание цветовому пятну, - рассказали про работы художницы в краеведческом музее.

Картины Ольги Душечкиной находятся в собрании музеев Орловской области и других регионов страны. Кроме того, ее работы есть и в частных коллекциях Франции, Германии, Швейцарии, Канады, Англии, Японии.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 5 ноября.

ул. Гостиная, 2

(6+)

КОЛОБОК СРЕДИ МАШИН

Весело повторить или выучить правила дорожного движения с детьми можно в это воскресенье, 30 октября, в Орловском театре кукол. Обучающая сказка расскажет юным зрителям о приключениях Колобка, который попал не в лес, а в город. Как себя вести и что делать, он не знает, ведь вокруг так много машин и дорожных знаков.

- Яркие декорации, известные герои и музыкальное наполнение превращают действие на сцене в интересную игру, которая помогает детям легче понять эту серьезную тему, - отметили в театре кукол.

КОГДА? ГДЕ?

30 октября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)