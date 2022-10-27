Важные вопросы медицины

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Как записаться к гематологу и каким образом оказывается медицинская помощь мобилизованным гражданам, где удобнее получить полис ОМС и проводят ли сейчас постковидную реабилитацию - об этом подробно в комментариях специалистов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области.

Можно ли оформить полис ОМС в МФЦ?

На территории нашего региона возможность оформить полис ОМС через МФЦ отсутствует. Но пункт выдачи полисов ОМС открыт на территории центрального офиса МФЦ по ул. Ленина, 1. Также пункты выдачи работают во всех государственных медицинских организациях, где принимается заявление и выдается временное свидетельство, подтверждающее изготовление полиса ОМС. Когда полис ОМС будет готов, страховая медицинская организация, выбранная гражданином, направит уведомление о готовности полиса (по телефону или посредством SMS) с указанием даты и места его получения.

Действует ли полис ОМС мобилизованного гражданина? Если нет, то по какому порядку оказывается медпомощь?

В соответствии с Законом об ОМС в случае призыва на военную или приравненную к ней службу действие полиса ОМС приостанавливается на срок прохождения застрахованным лицом указанной службы. С момента призыва медицинское обслуживание военнослужащего осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемого Минобороны.

Ведется ли сейчас постковидная реабилитация для тех, кто тяжело перенес это заболевание?

Реабилитация начала проводиться с 2020 года и до сих пор осуществляется бесплатно по полису ОМС. В условиях круглосуточного стационара для взрослых ее осуществляет санаторий «Дубрава», в амбулаторных условиях - санаторий «Лесной». Для детей постковидную реабилитацию проводит НКМЦ им. Круглой. Методическими рекомендациями по профилактике и лечению коронавирусной инфекции Минздрава России определено, что в реабилитации нуждаются:

пациенты с COVID-19, перенесшие длительную искусственную вентиляцию легких (в течение 2 - 5 недель);

в ряде случаев - пациенты, которым проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация;

а также другие пациенты - исходя из клинических показаний, результатов исследований, в том числе после проведения углубленной диспансеризации таких граждан.

Помимо постковидной реа-билитации в рамках Территориальной программы ОМС заложены средства на проведение медицинской реабилитации пациентов по широкому перечню заболеваний, ознакомиться с которым можно на сайте ТФОМС.

Где можно получить медицинскую помощь по гематологии и как попасть на прием к врачу?

Оказание специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю «гематология» жителям районов Орловской области осуществляется в областной клинической больнице, жителям г. Орла - в поликлинике № 2. Обследования осуществляются бесплатно по направлению участкового врача-терапевта поликлиники по месту прикрепления. При обращении пациент должен иметь направления формы № 057/у из поликлиники по месту прикрепления и результаты обследований, соответствующие предполагаемому диагнозу.

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