Реализация нацпроектов в Воронежской области: до конца года планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов соцсферы

фото: Воронежская областная Дума

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи председателей Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

– Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый житель региона на себе ощущал позитивные изменения и видел какой эффект для развития Воронежской области дает тот или иной нацпроект, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

На очередном совещании депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в обсуждении реализации нацпроектов, где главным исполнителем является департамент строительной политики области.

На вопросы парламентариев ответил руководитель департамента Артур Кулешов.

Он рассказал, что ведомство участвует в реализации 5-ти национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение».

фото: Воронежская областная Дума

В 2022 году планируется завершить строительство 9 объектов социальной сферы в рамках национальных проектов. По направлению «Здравоохранение» это поликлиника для БУЗ ВО «Новоусманская РБ» (ввод в декабре 2022). Существуют некоторые вопросы со сроками поставки крупногабаритного оборудования (КТ и МРТ), но они решаемы, есть гарантии от поставщиков, в ближайшей перспективе ожидается доставка. Практически готов, планируется уже в декабре ввод масштабного поликлинического комплекса на Московском проспекте в Воронеже на 1100 мест и станцией скорой медпомощи на 10 постов.

Обсудили также строительство объектов по направлению образования. Было отмечено, что в рамках нацпроекта «Демография» уже введены в эксплуатацию три детсада (в селе Монастырщина Богучарского района, Поворино, и воронежском микрорайоне Репное). По нацпроекту «Жилье и городская среда» с 1 сентября ученики пошли в школы в Новоусманском районе (1100 мест) и в Борисоглебске (1224 места).

- Непосредственно по нацпроекту «Образование» была возведена и открыта к новому учебному году пристройка к зданию лицея в Верхнем Мамоне. Завершаются работы по ремонту фасада основного здания, чтобы объект смотрелся гармонично, – отметил докладчик.

фото: Воронежская областная Дума

Что касается нацпроекта «Культура», то здесь до конца года завершится строительство Дома культуры в селе Верхняя Тойда Аннинского района и ДК в Хохольском районе. На финишной стадии завершения находятся отделочные работы на этих объектах.

В рамках встречи депутаты обсудили с докладчиком актуальные вопросы, в том числе касающиеся форсмажорных обстоятельств, связанных с влиянием санкций, погодных условий, дефицитом рабочих в строительных организациях.

фото: Воронежская областная Дума

Руководитель департамента информировал депутатов, что, несмотря на все сложности, по уровню достижения показателей нацпроектов Воронежская область занимает 12 место среди всех субъектов РФ.