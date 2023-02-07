Усиление позиций Орловской области на федеральном и международном рынках

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06 февраля 2023 года на территории ООО “Кабельный Завод” ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” состоялась рабочая встреча Сергея Кутенева, генерального директора предприятия и Ларисы Черновой, генерального директора АО «Корпорация развития Орловской области» по вопросам инвестиционной привлекательности региона.

Первым этапом данной встречи была экскурсия по цехам завода, в рамках которой были продемонстрированы успехи завода за 8 лет работы, отдельно выделены проекты, реализованные в 2022 году, а также ряд проектов, которые будут реализованы в текущем году. Вторым этапом стало обсуждение вопросов по привлекательности существующих индустриальных парков и особой экономической зоны Орловской области.

Сегодня Кабельный Завод– это современный производственный комплекс полного цикла: гармонично работающее металлургическое производство, современная испытательная и измерительная база, линии металлопроката и, конечно, более 50 современных линий для производства кабельно-проводниковой продукции.

«В краткосрочной перспективе, до конца 2023, года на нашем производстве будут реализованы ряд проектов по усовершенствованию процессов по выпуску медной электротехнической шины и кабельно-проводниковой продукции, что позволит нам уменьшить сроки выпуска готовых изделий, тем самым стать более привлекательными для наших клиентов. Но, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 2025-2027 гг., мы планируем запустить новый электромеханический завод. Для строительства нового производства необходима обширная территория с подготовленной инфраструктурой – комплексом энергетических, инженерных, коммуникационных, транспортных и других объектов, поиском которой мы сейчас занимаемся», - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев.

Запуск нового высокотехнологического производства позволит внести весомый вклад в развитие экономики Орловской области, создать рабочие места с высоким уровнем заработной платы, создать инновационную и импортозамещающую продукцию, увеличить налоговые поступления в наш регион. Неоднократно предприятие становилось победителем и лауреатом федеральных и региональных конкурсов и премий. С новой продукцией наш регион усилит свои позиции на федеральном и международном рынках.