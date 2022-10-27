На Орловщине чествовали тружеников полей

Выступление Московского казачьего хора на празднике - подарок от Ростсельмаш аграриям области.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России традиционно отмечают в октябре. Время выбрано неслучайно, еще наши предки говорили: «Цыплят по осени считают». Считают, конечно, не только цыплят, но и все, что удалось вырастить и, главное, собрать, а еще чествуют лучших работников отрасли, отдавая должное тем, кто дни и ночи вел трудную битву за урожай.

В Орловской области праздничное мероприятие состоялось в субботу, 22 октября.

Все по высшему разряду

Программа мероприятия была насыщенной. Для гостей организовали выставку-ярмарку продукции агропромышленного комплекса региона, на которой были представлены 17 предприятий и фермерских хозяйств. Работала выставка сельскохозяйственной техники , в которой приняла участие компания Ростсельмаш, представив в экспозиции две машины-рекордсмена 2022года. Зерноуборочный комбайн TORUM 785 , который 8 августа 2022г установил рекорд в России по намолоту зерновых за 8-ми часовую смену на полях Орловской области и кормоуборочный комбайн F 2650, который стал победителем в номинации «Самая большая масса убранного силоса одним комбайном за 8 часовую смену в России» на полях Псковской области.

В организованных ремесленных мастер-классах участвовали все желающие, а таких было немало. Была подготовлена и спортивно-патриотическая программа. Можно было поводить хороводы, прокатиться на лошадях, отведать вкусный чай из самоваров с баранками и конфетами и кашу полевой кухни. Также прошли деловые переговоры, церемония награждения передовиков АПК, а по завершению официальной части всех ждал сюрприз -концерт. Большим подарком от Ростсельмаш аграриям области стало выступление Московского казачьего хора, лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, заслужившего признание как в России, так и за её пределами. В празднование был добавлен колорит донских казачьих песен, что произвело на зрителей незабываемое впечатление.

Много тёплых слов было сказано в адрес людей, которые от зари до зари трудятся на полях и фермах.

Поздравление с профессиональным праздником поступило и от губернатора региона Андрея Клычкова.

- Ежедневный совместный труд аграриев, научных организаций и финансовых структур, органов власти всех уровней в сочетании с необходимыми инвестиционными вложениями и государственной поддержкой, усилиями поставщиков сельскохозяйственной техники и удобрений, средств защиты растений и ветеринарных препаратов являются гарантом уверенного развития агропромышленного комплекса Орловской области, – отметил Андрей Евгеньевич.

Глава области подчеркнул, что в сегодняшних условиях главными задачами остаются обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельских территорий и повышение качества жизни людей.

Надежный партнер

Сельское хозяйство занимает особое место в экономике. Труд работников этой отрасли был и остаётся одним из самых тяжёлых. Несмотря на сложные погодные условия, в текущем году в регионе благодаря усилиям аграриев планируется собрать 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Важнейшую роль в достижениях Орловского АПК играет сельскохозяйственная техника. Компания Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш) поставляет в регион современную , высокопроизводительную технику. Проводятся демонстрационные показы, также хорошо развита сервисная служба. Ведется сотрудничество в образовательной сфере, проводятся стимулирующие компании и разрабатываются специальные программы для клиентов.

Технику Ростсельмаш используют в работе специалисты АО «Агрофирма Мценская» (многопрофильное сельхозпредприятие с полувековой историей).

Деятельность этого предприятия неоднократно отмечалась как на региональном уровне, так и на уровне правительства РФ. Агрофирма первая среди предприятий агропромышленного комплекса России награждена премией «Российский Национальный Олимп». Главными направлениями деятельности предприятия являются производство продовольственного зерна и откорм крупного рогатого скота. Здесь производят молоко на трёх животноводческих фермах, которые являются племенными репродукторами по разведению чёрно-пёстрой породы. Предприятие заготавливает корма, выращивает технические культуры, оказывает услуги по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, по приёмке, подработке, сушке и отгрузке зерна.

Главный инженер предприятия Андрей Максимовский уточнил, что с дилером сельхозтехники Ростсельмаш они сотрудничают с 2015 года, когда закупили 10 зерноуборочных комбайнов TORUM 740. Три года назад приобрели новую модификацию – TORUM 750, а нынешним летом парк сельскохозяйственной техники (в хозяйстве 23 единицы) пополнился современной машиной TORUM 785.

Андрей Максимовский

- Приятно, что разработчики компании учли все замечания, которые были в предыдущих моделях. Специалисты меня поймут. Был изменен наклон, и производительность возросла. Доработали элеваторы - зерновой и колосовой, усилили ротор. В целом, по моему мнению, качество сборки значительно улучшилось. А про комфорт в кабине и говорить не приходится. Механизаторы довольны, - отметил Андрей Максимовский.

Цифры, которые приводит главный инженер, говорят красноречивее любых слов: в нынешнем году средняя урожайность яровой пшеницы составила 69 ц с га. Намолот на зерноуборочном комбайне TORUM 785 (зерновые и технические культуры) - 2870 тн.

Производственные рекорды

В августе 2022 года зерноуборочным комбайном TORUM 785 на полях хозяйства «Дубовицкое» (опытное предприятие АО «Щелково Агрохим») в Малоархангельском районе за восемь часов непрерывной работы было убрано 45,9 гектара озимой пшеницы. Это наивысшее достижение для страны. При урожайности 87,3 центнера с гектара намолот составил больше 400 тонн зерна. Результаты внесены в Книгу рекордов России.

Достижение аграриев стало возможным благодаря передовым отечественным технологиям, которые нашли применение в комбайне TORUM.

Благодаря электронной системе РСМ Агротроник Пилот 1.0 производства Ростсельмаш, его девятиметровая жатка косит с точностью до 2,5 сантиметра(!), он практически не оставляет зерно на поле. В самой компании отмечают, что эта модель - «наиболее мощный комбайн, который есть на текущий момент».

За сезон комбайн может убрать более двух тысяч гектаров благодаря уникальной роторной системе.

Борис Волков, директор ООО «Дубовицкое» отмечает, что TORUM 785 – машина мирового уровня, равной которой на сегодняшний день нет. И всем предприятиям, занятым выращиванием зерновых культур, рекомендует работать на такой технике.

Александра Черных. Валентина Васильева

Кстати.

На празднике Губернатор региона Андрей Клычков отметил благодарностью «За большой вклад в развитие АПК Орловской области» трудовой коллектив компании Ростсельмаш. Также благодарностью Губернатора «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие АПК Орловской области» был отмечен Александр Балашов, директором дилерского центра Агропромсервис.