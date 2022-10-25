Ветерана-энергетика Ивана Киреева поздравили с 97-летием

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Ветеран Великой Отечественной войны и труда, Иван Афанасьевич Киреев родился в деревне Гантюрёво Мценского района Орловской области в 1925 году. Он воевал под Обоянью в Курской области на Орловско-Курской дуге, участвовал в освобождении Украины и Польши. С боями Иван Афанасьевич почти дошел до Берлина – оставалось всего 90 км, когда он попал в госпиталь, где и встретил Победу. Был награжден орденами Отечественной войны двух степеней, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

После возвращения с фронта работал бригадиром в колхозе, затем электромонтером на гидроэлектростанции возле д. Лыково Мценского района. После закрытия ГЭС трудился линейным электромонтером в Мценских электрических сетях до 1987 года.

За добросовестный труд и высокие производственные показатели Иван Афанасьевич был удостоен звания «Ветеран труда», занесен в Книгу Почета Мценских электрических сетей. Его имя запечатлено на памятных стелах Мемориала энергетикам-героям Великой Отечественной войны в Туле.

«Иван Киреев принадлежит к героическому поколению, которое пережило суровые испытания Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Он не только защищал страну, но и поднимал ее из руин, обеспечивая восстановление энергетической отрасли. Его многолетний добросовестный труд является образцом стойкости духа и выдержки, преданности своему делу и примером для молодежи», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Сергей Алёшин.