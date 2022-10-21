По нацпроекту «Здравоохранение» в Воронежской области ведется переоснащение региональных сосудистых центров

фото: Воронежская областная Дума

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи председателей Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

– Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый житель региона на себе ощущал позитивные изменения и видел какой эффект для развития Воронежской области дает тот или иной нацпроект: доступность и качество медицинских, социальных и образовательных услуг, комфортное жилье и городская среда, безопасные дороги, новые возможности для развития человеческого потенциала и для ведения бизнеса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов напомнил, что общая сумма финансирования в рамках региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году составляет 5 млрд 260 млн рублей. Из них финансирование департамента здравоохранения составило свыше 2 млрд 135 млн рублей и более 3 млрд 130 млн рублей – департамента строительной политики.

В ходе заседания было отмечено, что кассовый расход по мероприятиям, входящим в зону ответственности департамента здравоохранения, по итогам 9 месяцев 2022 года превысил 94%.

Среди основных региональных проектов выделено «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В этом году санавиацией было выполнено 153 вылета, эвакуировано 150 пациентов. С февраля 2022 года в связи с международной ситуацией воздушное пространство было закрыто, поэтому вылеты осуществлялись по индивидуальным согласованиям.

На региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» зарезервировано свыше 462 млн рублей. В настоящее время освоено 95% средств. Благодаря этому удалось переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, а также обучить необходимое количество высококвалифицированных специалистов.

Значительнее финансирование было направлено на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» – почти 2 млрд 200 млн рублей. Большая часть средств предусмотрена для строительства хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера. Готовность объекта – 67,5 %. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Завершается строительство ряда объектов: пристройки к Борисоглебской поликлинике, врачебной амбулатории Богучарской районной больницы, поликлиники Новоусманской райбольницы. Начато строительство детской поликлиники в Павловской РБ и поликлиники на 20-летия Октября г. Воронеж.

Также по ряду важных направлений работы, запланированные на 2022 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение», завершены либо близки к завершению. Речь идет о региональных проектах «Развитие детского здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По итогам доклада депутаты профильных Комитетов обсудили ряд вопросов, связанных с работой санавиации в районах области, оснащением учреждений здравоохранения оборудованием, сроками завершения строительства ряда объектов.