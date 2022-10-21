Депутаты Воронежской облдумы обсудили эффективность расходования средств в рамках «дорожного» нацпроекта

фото: Воронежская областная Дума

На вопросы парламентариев ответил руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте проходят встречи председателей Комитетов с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу освоения средств областного бюджета в рамках национальных проектов по итогам 9 месяцев 2022 года.

– Несмотря на текущие сложности, работа по реализации национальных проектов в регионе продолжается. И здесь важна не только бюджетная дисциплина, связанная с расходованием средств, заложенных на нацпроекты, но и конкретные результаты от реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый житель региона на себе ощущал позитивные изменения и видел какой эффект для развития Воронежской области дает тот или иной нацпроект: доступность и качество медицинских, социальных и образовательных услуг, комфортное жилье и городская среда, безопасные дороги, новые возможности для развития человеческого потенциала и для ведения бизнеса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов сообщил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году продолжается реализация 3 региональных проектов с общим объемом финансирования около 4,5 млрд рублей.

Среди них по проекту «Региональная и местная дорожная сеть» запланированы самые большие вложения – почти 4 млрд 73 млн рублей. В настоящий момент освоено уже 85,9% от указанной суммы.

По состоянию на 18 октября 2022 года завершен капитальный ремонт дорожного полотна площадью 499,96 тыс. кв. м или 100% от плана на год.

Отремонтирован мостовой переход через реку Тихая Сосна на автомобильной дороге Воронеж-Луганск в Острогожском районе. Стоимость работ составила свыше 300 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета.

До сентября 2023 года планируется завершение работ по I этапу реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева в г. Воронеже, техническая готовность объекта составляет 65%. Уже заключен муниципальный контракт на сумму свыше 1 млрд 650 млн рублей.

Кроме того заключено пять переходящих государственных контрактов (2022-2023 гг.) на ремонт автомобильных дорог протяженностью 180 км на сумму почти 3 млрд. рублей, а также государственный контракт на капитальный ремонт моста через реку Дон в Рамонском муниципальном районе с привлечением федеральных средств на сумму свыше 500 млн рублей.

Что касается еще одного регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», то на его реализацию запланировано почти 400 млн рублей. Они направлены на выполнение работ по созданию и внедрению интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации сроком на 2022-2024 годы.

Также в рамках регионального проекта будут закуплены стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и комплексы весогабаритного контроля. Контракты уже заключены.

По итогам совещания депутаты Воронежской облдумы задали ряд вопросов Максиму Оськину. В частности по своевременности оплаты работ, которые выполняются подрядчиками в муниципальных районах области. Также парламентарии попросили обратить внимание на дороги регионального значения в южных районах области, которые испытывают значительные нагрузки из-за интенсивного передвижения техники.

Все предложения и замечания депутатов будут рассмотрены профильным департаментом области.