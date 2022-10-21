Выходные в Орле: как провести 22 и 23 октября

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Очередная рабочая неделя в Орле подходит к концу. На грядущих выходных в областной столице орловцев и гостей региона ждут спектакли, выставки, музыкальные мероприятия, искусство и мастер-классы. Об этом «Комсомолка» расскажет в еженедельной афише. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться в субботу с воскресеньем в Орле, 22 и 23 октября.

АНТОНИНА СОФРОНОВА

К 130-летию со дня рождения художницы Антонины Софроновой в Орловском музее изобразительных искусств открыли выставку. В музейных фондах хранится 56 произведений и графики орловской художницы.

- Основные жанры в живописи, к которым обращалась Антонина Софронова – это пейзаж, портрет и натюрморт. Особый интерес представляют пейзажи города Орла, созданные в 1920-е годы. Своеобразны камерные портреты актрис, современниц Софроновой, с которыми её связывала дружба. В них художница сумела передать их душевные качества и творческую натуру, - рассказали про экспозицию в Орловском музее изобразительных искусств.

Также на выставке можно познакомиться и с журнальной графикой тушью и пером, которая появилась во время сотрудничества художницы с московскими издательствами. Для журналов она создавала иллюстрации и заставки. Еще в экспозицию вошли пейзажи-акварели Москвы и Ливен, автопортреты и работы ее мужа, дочери и близкого друга. Всего на выставке продемонстрированы 62 произведения живописи и графики.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 6 ноября.

ул. Октябрьская, 29

(0+)

МАКОШИНЫ ПОСИДЕЛКИ

Орловцев и гостей региона приглашают на хороводно-игровую программу в Орловскую областную библиотеку имени Бунина. Мероприятие для детей и взрослых пройдет в эту субботу в универсальном читальном зале. У гостей появится возможность ближе познакомиться с народными забавами, традициями славянских осенних игр. А помогут им в этом участники фольклорного клуба «Орловские вечорки».

- В программу мероприятия вошли подвижные и командные игры такие, как «Пряха», «В клубок», «Ленты» и многие другие. Помимо участия в играх, посетители закружатся в капустных хороводах и продемонстрируют свои умения в мастер-классе по ткачеству, - отметили в Бунинке.

Подробнее о мероприятии расскажут по телефону: 76-49-20.

КОГДА? ГДЕ?

22 октября, 11.00

ул. Максима Горького, 43

(12+)

ЛЕВША

На сцене ОГАТа выступит с гастролями Луганский академический драмтеатр имени Луспекаева. Артисты покажут постановку по одноименной повести Николая Лескова «Левша». Перед зрителями раскроется образ русского человека с щедрой и открытой душой, который до последнего готов служить Родине.

- Режиссер-постановщик, следуя стилистике автора, выдерживает тон повествовательности, подчеркивая при этом богатство фабульных моментов и остроту сюжетных ситуаций. В канву спектакля вплетаются причудливость и манерность, эпичность и глубокая трагичность, - рассказали про постановку в Орловском академическом театре имени Тургенева.

Кроме того, спектакль заворожит зрителя музыкой: изысканными менуэтами и аутентичной русской песней.

КОГДА? ГДЕ?

22 октября, 18.00

пл. Ленина, 2

(12+)

МАСТЕР-КЛАСС ПО МЫЛОВАРЕНИЮ

В грядущее воскресенье, 23 октября, у жителей и гостей региона появится отличная возможность научиться варить мыло. Очередной мастер-класс пройдет в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад».

- Процесс создания мыльного изделия невероятно увлекателен: здесь индивидуально подобранный запах и цвет, форма и текстура. Под руководством чуткого педагога у каждого из участников получится создать интересную поделку, которая станет не только оригинальным подарком, но и функциональным изделием в быту, – отметили организаторы.

Занятие проведут для двух групп. Количество мест ограничено, необходима запись. На все интересующие вопросы ответят по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

23 октября, 12.30 и 13.30

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

МУХА-ЦОКОТУХА

В выходные с детьми можно посетить Орловский театр кукол и посмотреть там спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского.

«Муха, Муха-Цокотуха, Позолоченное брюхо! Муха по полю пошла, Муха денежку нашла…». Этот отрывок из произведения детского писателя известен всем. А также знаком сюжет. Муха купила самовар и позвала всех друзей на чаепитие, но ее похитил злой паук, а спас – храбрый комар.

- Постановка по этому произведению – это яркая, красочная, динамичная, музыкальная феерия. Знакомый текст на сцене приобрёл новое звучание. А весь спектакль превратился в театрализованный концерт, - рассказали про спектакль в кукольном театре.

КОГДА? ГДЕ?

23 октября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ДАБЫ ИНОЗЕМНЫХ ТРАДИЦИЙ НЕ ПЕРЕНИМАЛИ…

В Военно-историческом музее Орла открылась выставка реконструкций русских одежд XVI-XVII веков. Ее автором стал кандидат исторических наук Дмитрий Коренев. В экспозицию вошли основные виды одежд, обычные для русской жизни. Они изготовлены из натуральных тканей вручную. В музее продемонстрируют наряды и одежды купцов, зажиточных горожан, крестьян южнорусских уездов, московских барынь, солдат и бояр. Помимо того, на вставке покажут образцы вооружения прошлых лет. Гости рассмотрят крепостное ружье и английский мушкет.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет открыта до 18 ноября.

ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)

РУССКАЯ ГАРМОНЬ

В воскресенье вечером в Орловской государственной филармонии выступит лауреат международных и всероссийских конкурсов Павел Фомин. Он сыграет для слушателей на гармони. Кроме того, в концерте примет участие Заслуженный деятель искусств и композитор Евгений Дербенко. В концертную программу вошли произведения Н.Паганини, М. Кюсса, Р. Галиева, Е. Дербенко, Д. Шилова, а также народные песни в авторских обработках.

КОГДА? ГДЕ?

23 октября, 17.00

ул. Ленина, 23

(6+)