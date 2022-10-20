Игорь Артамонов: Ведомства и организации должны разработать механизмы для оперативной реализации принятых законов в регионе

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По инициативе руководителя Липецкой области Игоря Артамонова в регионе вводятся дополнительные меры поддержки членов семей участников специальной военной операции. Новый законопроект сегодня одобрили депутаты на очередной сессии областного Совета.

Родители, супруги и дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, получат льготный проезд - 50% стоимости без ограничения числа поездок на городских и пригородных маршрутах, компенсацию родительской платы за детский сад, внеочередное медицинское обслуживание. Школьники из таких семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием, смогут один раз в месяц бесплатно посещать культурные мероприятия. Беременная супруга участника СВО может получить путевку на санаторно-курортное лечение. Родители военнослужащих, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, получат эти услуги на дому и в стационарных учреждениях.

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Также родители, вдовы и дети погибших в зоне СВО военнослужащих, освобождаются от уплаты транспортного налога. Важно, что льгота будет действовать с 1 января этого, а не следующего года. Соответствующие изменения парламентарии внесут в Закон «О транспортном налоге в Липецкой области».

Кроме того, родители и вдовы (вдовцы), у которых дети и мужья (жены) погибли в ходе спецоперации и представители детей погибших родителей могут получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам. «Необходимо, чтобы принятые меры соцподдержки были реализованы в кратчайшие сроки. Ответственные ведомства и организации должны оперативно разработать соответствующие механизмы», - поручил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.