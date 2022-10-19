Государственная поддержка участников СВО и их семей – в центре внимания спикеров областных парламентов Центрального федерального круга

фото: Воронежская областная Дума

Спикеры заксобраний обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и правовые инструменты помощи многодетным семьям.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, сенаторы, руководители законодательных органов государственной власти всех 18-ти регионов Центрального федерального округа.

Законодатели рассмотрели и подробно проанализировали меры поддержки лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, территории ДНР и ЛНР, в том числе получивших ранения, мобилизованных граждан, а также членов их семей и семей погибших военнослужащих.

Совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти органы законодательной власти субъектов Российской Федерации ведут активную работу по правовому обеспечению социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

- На федеральном уровне принят ряд законов, изданы Указы Президента, в большинстве регионов введены меры поддержки. Следует продолжить эту работу и создать систему, при которой каждый из тех, кому адресована помощь, видел, что находится в центре нашего внимания, — подчеркнул полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

Совет законодателей рекомендовал региональным парламентам продолжить работу по подготовке актуальных изменений законодательства в части обеспечения мер социальной поддержки, налоговых льгот и трудовых гарантий и выплат участникам специальной военной операции и членам их семей.

Отметим, что группой депутатов Воронежской областной Думы разработан проект поправок в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» в целях установления дополнительных мер соцподдержки лицам, которые принимают участие в боевых действиях в рамках СВО, а также в отношении их семей.

фото: Воронежская областная Дума

Также парламентарии обсудили вопросы совершенствования правовых инструментов поддержки многодетных семей. В последние годы российские регионы последовательно расширяют меры поддержки семей с детьми. Во всех регионах ЦФО действует система выплат, льгот и пособий многодетным семьям. Однако имеют место и региональные различия.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в настоящее время в регионе оказывается более 30-ти видов социальной поддержки семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям. Сегодня в Воронежской области более 20 тысяч многодетных семей, в них воспитывается почти 68 тысяч детей в возрасте до 18 лет.

— Всего в этом году из федерального и регионального бюджетов на финансовую поддержку многодетных семей Воронежской области будет направлено порядка 5,5 млрд рублей, — сообщил Владимир Нетёсов.

В рамках обсуждения темы Анна Кузнецова представила проект «Семья — основа мира», который направлен на информационную поддержку семей с детьми.

— Задача состоит в том, чтобы на примерах реальных российских семей показать дружные и доверительные отношения среди родных, рассказать успешные истории тех, для кого опорой является традиционная семья, — рассказала Анна Кузнецова.

Кроме того, о мерах поддержки многодетных семей в ЦФО в целом рассказал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. Он, в частности, проанализировал условия предоставления в субъектах ЦФО регионального материнского капитала, льгот по транспортному налогу, бесплатных земельных участков, выплаты социальных пособий.

Кроме того, в ходе заседания законодатели провели обсуждение правовых вопросов регулирования поисковой работы и захоронения военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. В частности, рассматривались проекты изменений в действующие федеральные законы, которыми предусматривается право поисковых объединений на доступ к информации государственных архивов для установления имен фронтовиков и их родственников.