Масштабная модернизация и расширение зоны покрытия: как Tele2 развивала сеть в Орловской области в 2022 году

.

Компания модернизировала более 20% базовых станций, обновление оборудования затронуло 16 районов региона. Кроме тог.о, оператор увеличил скорость мобильного интернета и расширил территорию покрытия сети, обеспечив связью еще 30 малых населенных пунктов

В 2022 году интернет-активность абонентов продолжила стремительно расти – объем потребления трафика увеличился на 20% год к году. Непрерывная работа по развитию сети позволила Tele2 сохранить качество мобильных услуг и удержать сервис на высоком уровне, несмотря на стабильно растущую нагрузку.

В прошедшем году технические специалисты компании модернизировали более 20% базовых станций в регионе для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости передачи данных. Модернизация затронула действующее сетевое оборудование в столице региона и 16 районах Орловской области. Также Tele2 продолжила усиливать инфраструктуру новыми объектами связи: базовые станции были построены в Залегощенском, Знаменском, Новодеревеньковском и Орловском районах. Работы по улучшению качества сигнала провели и на федеральной трассе М2. В среднем скорость мобильного интернета в регионе выросла на 19%.

Кроме того, в 2022 году в зону покрытия Tele2 вошли еще 30 малых населенных пунктов в 16 районах, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Наш основной приоритет – удовлетворение всех цифровых потребностей наших клиентов, поэтому в прошедшем году техническая служба компании продолжила активно оптимизировать инфраструктуру и расширять покрытие сети в Орловской области, чтобы стабильный доступ к базовым онлайн-услугам и всем необходимым интернет-сервисам получил каждый житель региона. В 2023 году мы сохраним выбранный курс, поскольку Tele2 является социально ориентированной компанией, которая строит сеть на малонаселенных территориях и в самых отдаленных уголках, порой оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей».