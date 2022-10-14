Куда сходить и чем заняться на выходных 15 и 16 октября в Орле

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Грядущие выходные в Орле будут насыщены различными мероприятиями. Жителей и гостей региона ожидают спектакли, концерты, мастер-класс, выставки. Что-то интересное для себя найдут как взрослые, так и дети. О развлекательных мероприятиях расскажет «Комсомолка» в традиционной афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных в Орле, 15 и 16 октября.

ОТЦЫ И ДЕТИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Выставка, посвященная 160-летию выхода известного романа «Отцы и дети», открылась в Орловском государственном литературном музее Тургенева 5 октября. На ней представлены уникальные материалы экранизаций романа 1958, 1983 и 2008 годов. Как рассказали организаторы, в экспозицию вошли документы, фото и видеоматериалы, эскизы декораций и театральные костюмы. Это материалы из собрания Орловского государственного литературного музея Тургенева, ОГАТа, а также из коллекции художника по костюмам Оксаны Ярмольник. Еще гостей музея обязательно познакомят с историей создания знаменитого произведения.

Кроме того, во время работы выставки планируется показ фильмов, отрывков из спектаклей, созданных по роману Тургенева «Отцы и дети». А со зрителями обязательно обсудят проблемы, затронутые в произведении, которые актуальны до сих пор.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 15 января.

ул. Тургенева, 11

(12+)

СУВЕНИР ИЗ ФОАМИРАНА

Очередной мастер-класс пройдет в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» в это воскресенье. На празднике выходного дня гостей научат мастерить сувениры «Ангелок» и «Цветок» из фоамирана. Из пластичного материала можно будет создать элементы разной формы, фактуры и толщины.

- Из такого пластичного материала получаются яркие многослойные изделия, поражающие красотой маленьких деталей, а под руководством внимательного педагога сувенир получается легко и просто, - отметили в центре.

На интересующие вопросы ответят по телефону Артели: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

16 октября, 12.00 и 13.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

НА КРЫЛЬЯХ ПЕСНИ РУССКОЙ

На выходных в зале филармонии выступит фольклорный ансамбль «Каравай». Коллектив является лауреатом Всероссийских и международных конкурсов. Музыканты трудятся под руководством Заслуженного работника культуры, профессора ОГИК Светланы Чабан.

– В концертной программе «На крыльях песни русской» прозвучат лирические, свадебные, проходные, шуточные песни центральной России, а также песни отечественных композиторов, - рассказали о концерте в Орловской государственной филармонии.

КОГДА? ГДЕ?

16 октября, 17.00

ул. Ленина, 23

(6+)

104 СТРАНИЦЫ ПРО ЛЮБОВЬ

Проникновенную историю любви из пьесы Эдварда Радзинского на сцене «Свободного пространства» разыграют артисты Тамбовского молодежного театра.

- Всё начинается достаточно банально... Наташа и Электрон знакомятся в кафе, и их вечер заканчивается в его квартире. Но дальше всё идет не по тому сценарию, которого привык придерживаться Электрон Евдокимов. В прошлом равнодушный донжуан, он впервые начинает испытывать к женщине настоящее чувство, которое остаётся с ним на всю жизнь, - рассказали о постановке в «Свободном пространстве».

Но, к сожалению, не все ожидания влюбленных станут реальностью. Артисты расскажут зрителям о чувствах героев и о тех препятствиях, с которыми они столкнулись в жизни.

КОГДА? ГДЕ?

15 октября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

ПОЙДЕМ СО МНОЙ

Жителей и гостей Орловщины приглашают посетить творческий вечер поэта и автора-исполнителя песен в жанре акустический рок Павла Федосова, который состоится в Центральной городской библиотеке имени Пушкина в субботу вечером. Автор сочиняет и сам поет свои песни под гитару, а также пишет стихи и прозу. Исполнитель выступает на различных творческих фестивалях, конференциях и форумах. Песни Павла Федосова уже пришлись по душе людям из разных городов и стран. Музыкант выпустил несколько книг и сборников со стихами и прозой, а также музыкальных альбомов.

КОГДА? ГДЕ?

15 октября, 17.00

ул. Комсомольская, 65

(12+)

КРОШКА ЕНОТ

На выходных с детьми можно отправиться в Орловский театр кукол. На сцене развернется экзотический спектакль по мотивам сказки американской писательницы ЛилианМуур. Создал постановку питерский режиссер-постановщик Алексей Уставщиков. Вместе с Крошкой Енотом малыши будут познавать мир и знакомиться с разными героями сказки.

- Мама даёт Крошке Еноту задание одному, в темноте, сходить на пруд и наловить вкусных раков к ужину. Крошка с энтузиазмом бросается выполнять мамину просьбу, но, чем дальше он удаляется от дома, тем страшнее ему становится, - рассказали о спектакле в кукольном театре.

КОГДА? ГДЕ?

15 октября, 11.00

ул. Советская, 29

(0+)

ВЕКОВ ПРОШЕДШИХ ОБРАЗЫ ЖИВЫЕ

В Орловском музее изобразительных искусств открывается выставка русской живописи и графики XIX – начала XX веков. В экспозицию войдут произведения из собрания Рязанского государственного художественно музея имени Пожалостина, в котором хранится более 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Как рассказалиорганизаторы, в экспозицию вошли работы, демонстрирующие многообразие отражения в художественных образах прошлых веков и современности особенностей жизни, вкусов и интересов, присущих людям той эпохи.

Посетителям представят 25 живописных и графических произведений, выполненных в разных жанрах. На выставке можно познакомиться с работами таких художников, как Перов, Маковский, Неврев, Васнецов и другими. Также впервые в музее представят акварельную работу «Портрет В.В Голицына» придворного художника последних российских императоров Михаила Зичи.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет открыта до 6 ноября.

ул. Октябрьская, 29

(0+)