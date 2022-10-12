Игорь Артамонов представил возможности региона в части инвестиционных конкурентных преимуществ

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Торгово-экономические отношения и инвестиционный потенциал Липецкой области и Турецкой Республики обсуждались на рабочей встрече, которую провел сегодня губернатор региона Игорь Артамонов.

В диалоге приняли участие представители управления инвестиций и инноваций Липецкой области, регионального Агентства инвестиционного развития, особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» и прибывшая в регион с бизнес-миссией турецкая делегация. В ее состав вошли представители корпораций и компаний, связанных с промышленностью и энергетикой. Это в том числе POMSAD, ассоциация ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудования и аксессуаров; холдинг «Dalgakiran», крупный турецкий производитель промышленных компрессоров с продажами продукции в 100 странах мира; «Mirmek Construction».

Основной целью визита стала выработка механизма формирования и продвижения экспортно-импортных потоков предприятий Липецкой области. На встрече были рассмотрены подходы к развитию бизнеса и экспортного потенциала в существующей экономической реальности, предложены новые логистические маршруты, намечены географические ориентиры для поиска партнеров.

Приветствуя гостей из Турции, Игорь Артамонов сказал, что Липецкая область является небольшой по российским масштабам, но очень развитой в промышленном и аграрном секторе. «Особенно стоит отметить наш значительный и успешный опыт в работе с международным бизнесом. Сложные высокотехнологичные производственные проекты как российских, так и зарубежных компаний, находят здесь все необходимое для своего развития – кадры, качественную инфраструктуру, ресурсы, системную поддержку органов власти, льготные условия и, конечно же, профессиональное сопровождение», – подчеркнул губернатор.

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Он добавил, что сегодня компании из Турции, представляющие передовые отрасли промышленности, проявляют интерес к региону. «Мы уверены, что Липецкая область полностью оправдает ваши ожидания и станет долговременным надежным партнером, – заявил Игорь Артамонов. – Со своей стороны, мы готовы обсудить все формы партнерства – выгодные условия для локализации бизнеса, совместные проекты и календарь интересных презентационных событий как в России, так и в Турецкой Республике». Затем губернатор детально представил возможности региона в части инвестиционных конкурентных преимуществ.

Бизнес-миссия представителей Турецкой Республики рассчитана на два дня. Сегодня гости посетили несколько предприятий грязинской площадки ОЭЗ «Липецк», где познакомились с деятельностью резидентов особой экономической зоны. Организация бизнес-миссии стала возможной благодаря поддержке Ассоциации «Российско-Турецкий диалог». В июне в рамках проведения Петербургского международного экономического форума между Липецкой областью и Ассоциацией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций. Документ предусматривает содействие росту промышленного потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона, а также реализацию совместных проектов, проведение бизнес-миссий, совместных семинаров и форумов.

В первом полугодии 2022-го внешнеторговый оборот Липецкой области с Турецкой Республикой увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 800 млн долларов. Торговое сальдо положительное: 775,7 млн долларов. Турецкая республика по торговому обороту с регионом занимает третье место (16% от общего торгового оборота).

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.