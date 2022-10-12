Игорь Артамонов встретился с руководителем местного предприятия, производящего оборудование для переработки ТКО

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Глава Липецкой области Игорь Артамонов продолжает еженедельно встречаться с руководителями предприятий, работающих в регионе. Сегодня о своей деятельности в условиях санкций рассказали три компании.

Руководство Грязинского культиваторного завода сообщило, что западная санкционная политика в отношении нашей страны открыла для компании новые горизонты. Европейские конкуренты ушли с рынка, значительно вырос спрос на и без того востребованную продукцию завода. Мощности предприятия полностью загружены, пришлось даже перейти на работу в две смены. Небольшие сложности есть с поставкой некоторых комплектующих из Европы, но нашлись аналоги в Китае.

«Продукция завода конкурирует по качеству, предприятие современное и производительное. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, – заработная плата, её необходимо повышать», – сказал губернатор.

Руководитель Липецкого кузнечного завода также отметил, что компания не пострадала от санкций. Производственные мощности максимально загружены, заказов много. Предприятие с 70-летней историей сохранило уникальное оборудование, здесь используют десятитонные молоты и пресс с усилием 4000 тонн. Такой набор техники есть всего на трёх заводах в России.

Свои проекты губернатору представила компания Гидромаш. У предприятия подписаны контракты до конца текущего года и на первый квартал 2023-го. На заводе производят оборудование для переработки твёрдых коммунальных отходов, его закупают российские регионы. Игорь Артамонов поручил своим заместителям, курирующим промышленность и экологию, изучить качество и надёжность этого оборудования, чтобы в дальнейшем использовать его в Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.