«Ростелеком» и «IT-куб» запустили в Орле образовательную программу «Безопасность в сети Интернет»

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«Ростелеком» и Центр цифрового образования детей «IT-куб» областного Дворца пионеров и школьников запустили в Орле программу дополнительного образования «Безопасность в сети Интернет» на платформе «Навигатор». Курс включает в себя лекционные и практические занятия, видеоролики по кибербезопасности и материалы книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданных специалистами «Ростелеком-Солар». Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Современные дети проводят более 60 процентов своего свободного времени в интернете: ищут полезную информацию, общаются в социальных сетях, смотрят фильмы и многое другое. Задача взрослых – обеспечить подросткам безопасность в Сети.

Наши видеоролики и книга в общедоступной форме рассказывают, как не стать жертвой мошенников и кибербуллинга, защитить свои аккаунты и устройства от взлома, каким ресурсам стоит доверять, а каких следует избегать. Совместный проект с "IT-кубом" дает возможность более широкого использования наших полезных ресурсов». Наталья Марушкина, директор БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»: «Образовательная программа "Безопасность в сети Интернет" рассчитана на детей 9-13 лет и включает 12 уроков: шесть теоретических занятий и шесть практических. После изучения каждой темы учащимся предлагается онлайн-тест. Тем, кто успешно справится с проверочными работами, будут выданы сертификаты о прохождении дополнительной образовательной программы. Это наш первый опыт совместной работы с "Ростелекомом". Надеемся, что проект наберет обороты и будет реализовываться на постоянной основе».

Платформа «Навигатор» — это единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей от 5 лет. Информационная система дает возможность родителям ознакомиться с широким спектром программ дополнительного образования в регионе, помогает выбрать курс с учетом интересов ребенка. На портале есть возможность с помощью теста определить профессиональные предпочтения ребенка. Информационная система создана в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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