В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в Сети

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Они приурочены ко Дню интернета, который ежегодно отмечается в России 30 сентября. После бесед на тему кибербезопасности сотрудники провайдера передадут в городские и школьные библиотеки страны тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», подготовленной при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар». Библиотеки также получат ссылку на скачивание книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В издании, рассчитанном на массового читателя, в том числе на школьников, подробно рассказано, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга и много другой полезной информации по защите от интернет-преступлений.

«Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета — мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, как и в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу. Достаточно знать базовые правила безопасного поведения», — сказал генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов. По всей стране мероприятия, посвященные кибербезопасности, пройдут в разных форматах: лекции для школьников, занятия с преподавателями-участниками кибердружин, торжественные передачи тиражей в городские и школьные библиотеки, библиотеки детских IT-парков «Кванториумов». Акции пройдут во всех крупнейших городах Центрального федерального округа, а также в Якутске и Магадане, Красноярске, Иркутске, Омске и Новосибирске, Челябинске и Салехарде, Перми, Ростове-на-Дону и Краснодаре, Махачкале и Владикавказе и других центрах России — всего в 44 населенных пунктах страны.

В Нижнем Новгороде издание получат все общеобразовательные школы города. Кроме того, на лекции о безопасном интернете учителям информатики передадут 154 экземпляра книги. В Рязани 6–8 октября пройдет большой книжный фестиваль, в рамках которого филиал «Ростелекома» проведет урок по кибербезопасности и презентует книгу. 30 сентября в библиотеки города будет передана электронная версия книги.

В Орле в День Интернета стартует дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Безопасность в сети Интернет», реализованная «Ростелекомом» и региональным «IT-Кубом» на базе платформы «Навигатор». Также экземпляр книги будет передан в библиотеку МБОУ СОШ №25 г. Орла. В сибирских городах серия уроков по кибергигиене продолжится до 4 октября. В Уральском федеральном округе часть тиража также будет подарена студентам ИТ-специальностей на Всероссийском форуме «Информационное общество», который пройдет в Челябинске 29–30 сентября. В столицах регионов Юга, кроме городских библиотек, лекции по кибербезопасности пройдут в библиотеках детских IT-парков — «Кванториумах».

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве. С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома». Реклама ПАО Ростелеком