В Орловскую область чаще путешествуют москвичи

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Дольше изучают область женщины – они проводят в регионе на 40% больше дней, чем мужчины.

Оператор Tele2 исследовал туристический поток в популярных направлениях для путешествий и отметил, что с начала текущего года число туристов, посетивших Орловскую область, выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков big data, средний возраст путешественников в регионе – 35-44 года, а среднее время нахождения – 5 дней. Интересно, что женщины совершают более длительные поездки – они проводят в Орле и области на 40% больше дней, чем мужчины. Количество туристов с детьми выросло на 4% год к году, а их доля от общего числа посетителей составила 16%.

Кроме того, оператор определил топ-5 регионов, откуда чаще всего в Орловскую область приезжали путешественники. На первом месте оказалась Москва (33%), на втором – Московская область (15%). Далее следует Курская область (10%). Немногим меньше туристов было из Брянской области (8%). Замыкает пятерку лидеров Тульская область (6%).