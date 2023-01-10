Игорь Артамонов: Экология, дороги, образование, культура – в целом все запланированные на 2022 год проекты реализованы

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Руководитель региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с главой Грязинского района Владимиром Рощупкиным. Главной темой заинтересованного диалога стали итоги социально-экономического развития муниципалитета в 2022 году.

Так, за прошедшие 12 месяцев увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей района, перевыполнен план по вводу жилья на душу населения. Налоговые поступления в местный бюджет превысили 873 млн рублей, что также больше, чем в 2021 году. Кроме того, растут на душу населения инвестиции и оборот общественного питания, объемы отгруженных товаров собственного производства и выполненных собственными силами работ и услуг.

Владимир Рощупкин рассказал, что все запланированные на 2022 год проекты реализованы, поставленные задачи решены. В частности, в районном центре построены школа на 800 мест и дом на улице Коммунальная в рамках переселения граждан из аварийного фонда. Завершены первый этап реконструкции мостового перехода через реку Матыра в городе Грязи, рекультивация свалки в селе Ярлуково, благоустройство скверов по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» и ремонт автодороги на улице Гагарина в райцентре.

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Кроме того, в районе ремонтируют образовательные учреждения и дома культуры. На базе средних школ создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В селе Казинка построена площадка для сдачи норм ГТО. «На 2023 год также поставлено много задач, но они все выполнимы», – отметил Владимир Рощупкин. Он добавил, что все сделанное способствует повышению инвестиционной привлекательности района и благосостояния граждан, созданию комфортных условий для жизни людей и укреплению их здоровья, росту позитивного отношения населения к деятельности областной и местной власти. Особое внимание уделялось помощи мобилизованным жителям Грязинского района и их семьям в решении насущных вопросов. В целом объем поддержки из местного бюджета и внебюджетных источников в прошедшем году мобилизованным составил более 4 млн рублей, семьям мобилизованных – 1,850 млн рублей.

Игорь Артамонов положительно оценил показатели социально-экономического развития Грязинского района. «Радует, что в районе за год создано 676 рабочих мест, при этом уровень регистрируемой безработицы составил всего 0,22% от экономически активного населения. Надеюсь также, что грязинцы по достоинству оценили наши с вами совместные усилия по благоустройству общественных пространств, строительству и ремонту школ, детских садов, дорог и инженерных сетей. Необходимо не прекращать работу и стремиться к еще более высоким достижениям, чтобы люди были уверены в том, что их проблемы решаемы», – подчеркнул губернатор. Игорь Артамонов поручил держать ход реализации важных для жителей муниципалитета проектов под особым контролем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.