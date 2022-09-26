Орелэнерго ведёт неотложные работы по восстановлению энергоснабжения

.

Бригады филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» продолжают работу по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Орловской области: Орловский район - Вятский посад, Гать, Кулики, Нижний Хутор, Ставцево, Хутор Средний, Знаменка, Ботавино, Паслово, Хардиково.

Энергетики прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома потребителей.

Информируем, что сообщить об отключениях и поврежденных энергообъектах можно по бесплатному телефону единого контакт-центра #Россети 8(800)220-0-220 или на сайте ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/ или через чат-бот, расположенный в левом нижнем углу на стартовой странице сайта. Приносим извинения за неудобства и благодарим Вас за понимание!

Реклама ООО Креатив-М