Как провести выходные в Орле 24-25 сентября

Фото: Ольга Супонева
К концу подошла очередная рабочая неделя. В субботу и воскресенье жителей и гостей региона ждут различные мероприятия: выставки, спектакли, спорт, стихи и музыка. По традиции «Комсомолка» собрала все события в афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 24 и 25 сентября, в Орле.
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 85 ЛЕТ
В краеведческом музее открылась выставка, посвященная 85-летию со дня образования региона. На ней представлены документы, экспонаты и фотографии, рассказывающие историю развития Орловщины в ХХ веке.
- Посетители смогут познакомиться с Постановлением 1937 года об образовании Орловской области, картой Орловской области 1940 года и указами Президиума Верховного совета СССР об отчуждении земель Орловщины и образовании самостоятельных Брянской и Липецкой областей, - рассказали о выставке в краеведческом музее.
Также в экспозицию вошли документальные материалы о награждении области Орденами Ленина и Отечественной войны I степени. Кроме того, о развитии промышленности и сельского хозяйства гости узнают через фотографии и образцы изделий местный заводов.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка работает с 23 сентября по 2 октября.
ул. Гостиная, 2
(6+)
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС В СПАССКОМ
В эту субботу, 24 сентября, в Спасском-Лутовиново пройдет легкоатлетический пробег, который посвятят вековому юбилею музея-заповедника Тургенева. В Открытом Чемпионате и Первенстве Орловской области по бегу на шоссе могут поучаствовать спортсмены в возрасте от 12 и до 69 лет. По возрастным категориям для бегунов предусмотрены разные дистанции: от одного до десяти километров. Победители получат грамоты и медали. Стартовать участники будут от Дворца Культуры в Спасском, а пробегут они до деревни Бастыево и обратно.
КОГДА? ГДЕ?
24 сентября, 10.00
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3
(12+)
ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК
На выходных с малышами можно сходить в Орловский театр кукол. В субботу юных зрителей там будут ждать герои русской народной сказки «Теремок»: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Лисичка-сестричка и другие. Музыкальный спектакль по знаменитой пьесе Маршака расскажет о необычном соседстве лесных обитателей.
КОГДА? ГДЕ?
24 сентября, 11.00
ул. Советская, 29
(0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
24 сентября в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится встреча участников литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу». В библиотеке он работает с 2018 года. Темой очередной творческой встречи стал художественный образ. Для гостей приготовили мастер-класс и научно–популярное выступление доктора филологических наук Ларисы Беднарской. Также по традиции на мероприятии прозвучат творческие работы участников на свободную тему. Это стихи, песни, проза, видеопоэзия.
- Литературно-поэтический клуб «Шаг навстречу» приглашает в свои ряды начинающих авторов, мечтающих поделиться своим творчеством, жаждущих развития и плодотворного общения с единомышленниками, читателями, слушателями, зрителями, – отметили в Бунинке.
КОГДА? ГДЕ?
24 сентября, 14.00
ул. Максима Горького, 43
(12+)
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Спектакль по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» можно посмотреть в театре «Свободное пространство». На сцене разыграют чувственную и одновременно волшебную историю любви двух молодых людей. После свадьбы волшебник со своей женой заселяется в усадьбу, где позже начинают происходить интересные вещи, а еще появляются загадочные гости.
- Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно. Ссорятся, что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно, - рассказали в «Свободном пространстве».
25 сентября, 18.00
пл. Карла Маркса, 2
(12 +)
СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ
Послушать инструментальную музыку можно в Орловской Государственной филармонии субботним вечером. Там выступит московская группа «SMS BAND» с новой программой «Современный джаз». Для слушателей сыграют лауреаты международных джазовых фестивалей на саксофоне, флейте, бас-гитаре, рояле, ударных и других инструментах.
В филармонии рассказали о программе. В нее войдут популярные джазовые стандарты в аранжировках ансамбля в стилях джаз-фанк, фьюжн, джаз-рок, а также авторская музыка коллектива и Антона Котикова.
КОГДА? ГДЕ?
24 сентября, 18.30
ул. Ленина, 23
(6+)
КОСМОС ARTS
Любителей живописи и керамики приглашают на выставку в арт-пространство «Культурист». Свои работы представят авторы Дмитрий Ревякин и Елена Сыромятникова.
Дмитрий Ревякин начал свой творческий путь с работы акварельными красками. Сейчас он работает по классике жанра маслом. В столице художник организовал школу живописи и рисунка, в которой обучились более сотни тысяч человек. Елена Сыромятникова демонстрировала свои работы на различных творческих мероприятиях. Она участвовала во Всероссийской художественной выставке «Молодые художники России», в международных фестивалях гончарного искусства и других.
КОГДА? ГДЕ?
25 сентября, 18.00
ул. Ленина, 1
(6+)