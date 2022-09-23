Как провести выходные в Орле 24-25 сентября

Фото: Ольга Супонева

К концу подошла очередная рабочая неделя. В субботу и воскресенье жителей и гостей региона ждут различные мероприятия: выставки, спектакли, спорт, стихи и музыка. По традиции «Комсомолка» собрала все события в афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 24 и 25 сентября, в Орле.

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 85 ЛЕТ

В краеведческом музее открылась выставка, посвященная 85-летию со дня образования региона. На ней представлены документы, экспонаты и фотографии, рассказывающие историю развития Орловщины в ХХ веке.

- Посетители смогут познакомиться с Постановлением 1937 года об образовании Орловской области, картой Орловской области 1940 года и указами Президиума Верховного совета СССР об отчуждении земель Орловщины и образовании самостоятельных Брянской и Липецкой областей, - рассказали о выставке в краеведческом музее.

Также в экспозицию вошли документальные материалы о награждении области Орденами Ленина и Отечественной войны I степени. Кроме того, о развитии промышленности и сельского хозяйства гости узнают через фотографии и образцы изделий местный заводов.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает с 23 сентября по 2 октября.

ул. Гостиная, 2

(6+)

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС В СПАССКОМ

В эту субботу, 24 сентября, в Спасском-Лутовиново пройдет легкоатлетический пробег, который посвятят вековому юбилею музея-заповедника Тургенева. В Открытом Чемпионате и Первенстве Орловской области по бегу на шоссе могут поучаствовать спортсмены в возрасте от 12 и до 69 лет. По возрастным категориям для бегунов предусмотрены разные дистанции: от одного до десяти километров. Победители получат грамоты и медали. Стартовать участники будут от Дворца Культуры в Спасском, а пробегут они до деревни Бастыево и обратно.

КОГДА? ГДЕ?

24 сентября, 10.00

Мценский район, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3

(12+)

ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК

На выходных с малышами можно сходить в Орловский театр кукол. В субботу юных зрителей там будут ждать герои русской народной сказки «Теремок»: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Лисичка-сестричка и другие. Музыкальный спектакль по знаменитой пьесе Маршака расскажет о необычном соседстве лесных обитателей.

КОГДА? ГДЕ?

24 сентября, 11.00

ул. Советская, 29

(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

24 сентября в Орловской областной библиотеке имени Бунина состоится встреча участников литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу». В библиотеке он работает с 2018 года. Темой очередной творческой встречи стал художественный образ. Для гостей приготовили мастер-класс и научно–популярное выступление доктора филологических наук Ларисы Беднарской. Также по традиции на мероприятии прозвучат творческие работы участников на свободную тему. Это стихи, песни, проза, видеопоэзия.

- Литературно-поэтический клуб «Шаг навстречу» приглашает в свои ряды начинающих авторов, мечтающих поделиться своим творчеством, жаждущих развития и плодотворного общения с единомышленниками, читателями, слушателями, зрителями, – отметили в Бунинке.

КОГДА? ГДЕ?

24 сентября, 14.00

ул. Максима Горького, 43

(12+)

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Спектакль по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» можно посмотреть в театре «Свободное пространство». На сцене разыграют чувственную и одновременно волшебную историю любви двух молодых людей. После свадьбы волшебник со своей женой заселяется в усадьбу, где позже начинают происходить интересные вещи, а еще появляются загадочные гости.

- Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно. Ссорятся, что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно, - рассказали в «Свободном пространстве».

25 сентября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12 +)

СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ

Послушать инструментальную музыку можно в Орловской Государственной филармонии субботним вечером. Там выступит московская группа «SMS BAND» с новой программой «Современный джаз». Для слушателей сыграют лауреаты международных джазовых фестивалей на саксофоне, флейте, бас-гитаре, рояле, ударных и других инструментах.

В филармонии рассказали о программе. В нее войдут популярные джазовые стандарты в аранжировках ансамбля в стилях джаз-фанк, фьюжн, джаз-рок, а также авторская музыка коллектива и Антона Котикова.

КОГДА? ГДЕ?

24 сентября, 18.30

ул. Ленина, 23

(6+)

КОСМОС ARTS

Любителей живописи и керамики приглашают на выставку в арт-пространство «Культурист». Свои работы представят авторы Дмитрий Ревякин и Елена Сыромятникова.

Дмитрий Ревякин начал свой творческий путь с работы акварельными красками. Сейчас он работает по классике жанра маслом. В столице художник организовал школу живописи и рисунка, в которой обучились более сотни тысяч человек. Елена Сыромятникова демонстрировала свои работы на различных творческих мероприятиях. Она участвовала во Всероссийской художественной выставке «Молодые художники России», в международных фестивалях гончарного искусства и других.

КОГДА? ГДЕ?

25 сентября, 18.00

ул. Ленина, 1

(6+)