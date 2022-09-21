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Общество21 сентября 2022 14:50

Игорь Артамонов: Мы определили первоочередные задачи для организации частичной мобилизации, они будут выполнены в срок и в полном объёме

Руководитель Липецкой области провёл совещание с руководителями военных комиссариатов
Источник:kp.ru
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл совещание, посвящённое организационным вопросам частичной мобилизации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

На встрече присутствовали военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко, руководители районных военных комиссариатов, по видеосвязи в совещании приняли участие главы всех муниципалитетов.

В ходе совещания губернатор подчеркнул, что необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех поставленных задач по проведению частичной мобилизации. Главам района дано поручение оказывать всю необходимую помощь военным комиссариатам, в том числе в части проведения разъяснительной работы.

«К выполнению поручений главы государства мы приступили незамедлительно, определили первоочередные задачи, которые будут выполнены в срок и в полном объёме», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕССЧастичная мобилизация в России