Игорь Артамонов: В этом году мы вместе провели первый Липецкий триатлон, будем и дальше проводить такие соревнования

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с президентом федерации триатлона России Ксенией Шойгу. Они обсудили вопросы развития триатлона в регионе и возможности совместной реализации ряда спортивных проектов. В частности, проведения в Липецке Всероссийских соревнований по триатлону в 2023 году.

«В регионе развивается массовый спорт. Мы с радостью поддерживаем инициативы активных липчан, помогаем в организации марафонов, полумарафонов. В этом году мы вместе провели первый Липецкий триатлон, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 регионов, 82 городов страны. Гости города и судьи высоко оценили трассу, организацию «полужелезной» дистанции. Мы будем и дальше проводить такие соревнования. И нам нужна поддержка федерации для развития этого вида спорта», - сказал Игорь Артамонов.

В ходе общения с губернатором Ксения Шойгу заявила о готовности поддержать Липецкую область в организации работы по проведению соревнований, развитию детского триатлона и региональной федерации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.