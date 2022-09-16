В Воронежской облдуме обсудили перспективы модернизации коммунального хозяйства региона за счет бюджетных средств

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В региональном парламенте по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова проходят рабочие встречи председателей и заместителей председателей профильных Комитетов регионального парламента с руководителями департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта.

В рамках встреч, в частности, были проанализированы планы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет бюджетных средств.

В обсуждении вопросов приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Колосков, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Евгений Китаев, заместитель председателя Комитета Марина Андрейчук, а также председатель Комитета по строительной политике Александр Трубецкой. К участию в рабочей встрече были приглашены руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин и первый замруководителя департамента экономического развития области Константин Хорошев.

Было отмечено, что в рамках областной адресной инвестиционной программы одним из приоритетных направлениях планирования бюджетных ассигнований на 2023 год является реализация проекта по региональной программе «Чистая вода», бюджетных кредитов на объекты инженерной инфраструктуры. Также планируется продолжить финансирование первоочередных объектов по перебуриванию скважин в различных муниципалитетах.

Общий объем средств, планируемых в сфере ЖКХ на мероприятия ОАИП, составляет более 3,2 млрд рублей. Из них средства региональной казны — свыше 2 млрд 387 млн. Направить финансирование предлагается на реализацию 21 объекта муниципальной собственности и 1 — областной, в том числе, переходящих с нынешнего года.

Так, по мероприятию «Газификация Воронежской области» объем запланированных бюджетных ассигнований составляет почти 237,5 млн рублей. Около 220 млн из них направят на реализацию объектов муниципальной собственности, в том числе, продолжение реконструкции котельной на улице Туполева в Воронеже и строительства котельной в поселке Пригородный Калачеевского района.

В рамках реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения объем запланированных ассигнований составляет почти 2 млрд 980 млн рублей. В рамках этого финансирования ожидается строительство и реконструкция 10 объектов, 3 из которых — переходящие. В списке таких объектов строительство водоподъемной станции (ВПС)-21, реконструкция ВПС-9 в Воронеже, строительство комплекса очистных сооружений в Павловске, прокладка двух водопроводных линий, а также напорных канализационных линий в районах массовой застройки и ряд других проектов.

Кроме того, по региональному проекту «Чистая вода» запланирована реализация 6 объектов с объемом федерального финансирования почти 829,5 млн рублей и софинансирования из бюджета области в объеме 16,8 млн рублей.

Также определена первоочередная дополнительная потребность средств облбюджета в размере 147 млн рублей на реализацию 18 объектов водоснабжения, в том числе перебуривание 14 скважин в муниципальных районах области на сумму 61 млн рублей, модернизацию систем водоснабжения в Калаче, разработку проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в селе Рыкань Новоусманского района и на строительство КНС и сетей водоотведения в микрорайоне Южный Новой Усмани, а также объектов водоснабжения Елань-Коленовского поселения Новохопёрского района.

В ходе встречи депутаты Воронежской областной Думы обсудили с Максимом Зацепиным возможность разработки отдельной программы по переводу социальных объектов, отапливаемых угольными котельными, на газ и ряд других актуальных вопросов.