Депутаты Воронежской облдумы обсудили планы по строительству и капремонту объектов спорта и культуры в регионе

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В региональном парламенте по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова проходят рабочие встречи председателей и заместителей председателей профильных Комитетов регионального парламента с руководителями департаментов правительства области, задействованных в реализации адресной инвестпрограммы и программы капитального ремонта.

В рамках встреч были проанализированы планы капитального строительства объектов спорта и культуры в рамках областной адресной инвестиционной программы, а также вопросы, касающиеся реализации региональной программы капремонта объектов в данных сферах.

В дискуссии приняли участие вице-спикер регионального парламента Николай Колосков, председатель Комитета по спорту, культуре и историческому наследию Александр Пешиков, заместитель председателя Комитета Ольга Ортина, а также председатель Комитета по строительной политике Александр Трубецкой. К участию в рабочей встрече были приглашены руководитель департамента культуры региона Мария Мазур, руководитель департамента физической культуры и спорта Дмитрий Соболев и первый замруководителя департамента экономического развития области Константин Хорошев.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2023 году запланировано обеспечить проектирование и строительство объектов культуры областной и муниципальной собственности на сумму свыше 2 млрд рублей. В число предложений включены такие объекты как Дворцовый комплекс Ольденбургских, Государственный археологический музей-заповедник «Костёнки», Воронежский областной художественный музей им. Крамского, Дом Гарденина, проектирование и строительство основного здания и производственно-репетиционного корпуса Воронежского государственного театра оперы и балета. В части объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности, предлагается строительство и реконструкция 13 культурно-досуговых учреждений.

Что касается программы капитального ремонта, то в 2023 году в нее предлагается включить 11 объектов культуры областной собственности и 155 объектов муниципальной собственности на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Свыше 200 млн рублей из этого объема средств предполагается направить на оборудование и благоустройство таких объектов.

В 2023 году в рамках ОАИП предлагается обеспечить проектирование и строительство объектов физической культуры областной и муниципальной собственности на сумму более 2,5 млрд рублей. В частности, в проект включены предложения по реконструкции таких спортивных сооружений, как стадион АО СК «Факел», спортивный комплекс для прыжков в воду в Воронеже, а также спортивный комплекс с борцовским залом в областном центре.

Парламентарии отметили, что важно не только продолжить строительство спортивных площадок, ФОКОТов, спорткомплексов в муниципальных районах, но и провести капитальный ремонт баз детско-юношеских спортивных школ.

В ходе встречи депутаты и представители исполнительных органов власти обсудили вопрос о необходимости увеличения количества спортивных объектов на территории Воронежа в связи с высокой востребованностью у жителей.