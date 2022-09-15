Дмитрий Аверов: На повышение заработной платы бюджетников предлагается дополнительно направить 380 миллионов рублей

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Соответствующие изменения в Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотрели и одобрили сегодня на комитете по экономике депутаты облсовета.

- С 1 сентября будет повышена заработная плата работников бюджетной сферы так называемых указных категорий: врачей, учителей, младшего медперсонала, работников культуры и соцзащиты. На эти цели предлагается дополнительно направить 380 млн. рублей из областного и муниципальных бюджетов, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В целом доходы и расходы областной казны увеличиваются на 728 млн. рублей. Получены дополнительные средства - 413 млн. рублей - за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также из федерального бюджета в сумме 308 млн. рублей.

- Мы дополнительно получили 413 млн. рублей за счет акцизов на горюче-смазочные материалы. Это целевые поступления, которые идут на формирование регионального Дорожного фонда. За счет этого направляем дополнительные средства на строительство и ремонт наших дорог, - добавил Дмитрий Аверов.

Из федерального бюджета 73 млн. рублей направлено на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Их получат победители Всероссийского конкурса лучших проектов. Это сквер Пушкина в Ельце и бульвар влюбленных в г.Данкове.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей региона выделено 76,5 млн. рублей.

На обеспечение лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания детей–инвалидов предусмотрено 20 млн. рублей.

На создание новых мест в образовательных организациях в наш регион поступило 128 млн. рублей (это средства на новую школу г.Грязи) и 11,7 млн. рублей - на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом.

За счет перераспределения средств областного бюджета будут выделены средства на инженерную инфраструктуру комплексной застройки в Липецке, в частности, на электрические сети будет направлено 76 млн. рублей, эти средства переносятся с 2023 года.

В результате данных изменений областной бюджет в этом году по доходам составит более 83 млрд. рублей, по расходам - около 107 млрд. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.