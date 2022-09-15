Орловские аграрии посетили Ростсельмаш

Орловская делегация на Ростсельмаш.

Ростсельмаш - предприятие полного цикла выпуска качественной продукции: от конструкторских разработок до сервисного обслуживания. Продуктовая линейка компании включает в себя технику для всех видов полевых работ, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. В продуктовый портфель предприятия также входят собственные цифровые разработки для повышения эффективности сельскохозяйственных работ и аграрного бизнеса.

С 2010 года компания совместно с региональными дилерами организовывает для аграриев из разных стран и регионов экскурсионные туры по программе «Один день на Ростсельмаш». Это одно из востребованных маркетинговых мероприятий у земледельцев, которое дает им возможность познакомиться с предприятием, увидеть, в каких условиях и как производится сельхозтехника, оценить ее новые образцы, получить ответы на интересующие вопросы у квалифицированных специалистов, определиться с выбором техники.

Успешное сотрудничество - потенциал для развития

7 сентября в рамках традиционного проекта «Один день на Ростсельмаш» компанию посетили аграрии Орловской области, которые продолжают делать ставки на эффективную, надежную, доступную, высокопроизводительную технику Ростсельмаш.

Делегацию региона возглавил заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. В состав делегации вошли главы сельхозпредприятий, член Правительства Орловской области - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Александр Шалимов, заместитель руководителя Департамента - начальник управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Орловской области Евгения Суровцева, другие представители власти региона.

Гости осмотрели производственную площадку, ознакомились с презентацией развития компании и участвовали в тест-драйве техники.

Генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев, первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов, Сергей Борзенков и другие члены орловской делегации обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве, подписанного год назад, и планы по его расширению.

- С АПК Орловской области нас связывают крепкие партнерские отношения. Мы видим огромный потенциал для их развития, - подчеркнул Алексей Швейцов. - В последние годы аграрии региона активно закупают продукцию Ростсельмаш. Только за предыдущие пять лет в регион поставлено свыше 500 комбайнов и тракторов, не считая других типов техники. В текущем году официальный партнер «Агропромсервис» открыл новый современный дилерский центр, что еще больше повысило качество и оперативность сервисного обеспечения аграриев.

Осмотр орловскими аграриями одного из производственных цехов предприятия.

Сергей Борзенков отметил, что все условия, оговоренные в соглашении, выполняются обеими сторонами, благодаря чему машинно-тракторный парк в регионе активно обновляется. В закупках уборочной техники превалирующую долю занимают агромашины Ростсельмаш.

- Мы делаем большую ставку на ваши комбайны и тракторы, - продолжил Сергей Борзенков. - За последние 5 лет Орловская область увеличила производство зерна практически вдвое. Так, в текущем году вместе с масличными мы соберем урожай в 5 млн тонн, а в 2017 году этот показатель был 2,7 млн тонн. Мы шагаем быстро, поэтому техника для нас одно из самых главных направлений дальнейшего движения вперед. Сегодня с руководством компании мы обсудили, что еще можно сделать для того, чтобы продовольственная безопасность в стране была обеспечена, чтобы люди на селе работали на современных, комфортных высокопроизводительных машинах. Это для нас очень важно.

Рекордным урожаям - рекордную технику

Свои рекорды на технике Ростсельмаш ставят земледельцы. А рекорды тем и хороши, что указывают на безграничность возможного. В этом году, 8 августа, на полях орловского агропредприятия «Дубовицкое» (опытное хозяйство АО «Щелково Агрохим»), что в Малоархангельском районе, зерноуборочный комбайн TORUM 785 намолотил 400,84 тонны зерна. Это самый большой намолот зерновых в России за 8-часовую смену. Первый рекорд! Именно так и зафиксировано в сертификате Книги рекордов России. Современный TORUM 785 оснащен уникальной платформой телеметрии, контроля и менеджмента РСМ Агротроник и системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 от компании Ростсельмаш.

В составе делегации на Ростсельмаш побывал генеральный директор ООО «Дубовицкое» Борис Волков:

- Я давно ждал момента, чтобы приехать на Ростсельмаш. Уже с первой покупки TORUM 785, который показал рекордные цифры по урожаю и скорости уборки, мы убедились, что этот комбайн - достойная машина. Я горд, что у нас в стране работает такое предприятие, которое может обеспечивать сельхозтоваропроизводителей современной техникой.»

- Обновление машиннотракторных парков в последние два года идет активно, техника Ростсельмаш уходит на ура, - добавил глава КФХ и Орловского АККОР Николай Мишин. - В этом году мы еще раз убедились: можно рассчитывать на этого производителя и для аграриев важно, когда в стране имеется собственное производство агромашин.

Валентина Васильева.