Игорь Артамонов: Мы сейчас перестраиваем подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

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Новое здание детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине планируют открыть через 2,5 месяца. Ход строительства медучреждения сегодня проверил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Трёхэтажное здание готово. Сейчас идут отделочные работы, монтируются инженерные сети. На первом этаже расположатся регистратуры, на втором и третьем – медицинские кабинеты, комфортные и хорошо оборудованные. Дети смогут посещать массаж и физиопроцедуры, в старой поликлинике таких кабинетов не было, малышей направляли в общее отделение.

Детскую поликлинику женскую консультацию строят по нацпроекту «Здравоохранение». Идут по графику, в декабре должны закончить.

«Это важный и долгожданный объект для жителей района. Радует, что подрядчик с большой ответственностью подошёл к реализации проекта. Уверен, что финальный результат будет отличным», – прокомментировал Игорь Артамонов.

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Кроме стройплощадки Игорь Артамонов посетил действующую поликлинику, где лечатся жители Чаплыгинского района. Губернатор пообщался с пациентами и с врачами, спросил, какая работа ведётся по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. От этих патологий высокая смертность. Как рассказали медики, под наблюдением много пациентов после инфарктов. Перед главным врачом медучреждения и руководством регионального управления здравоохранения губернатор поставил задачу вывести на новый уровень работу по профилактике болезней сердца.

«Любую болезнь лучше предотвратить, а заболевания сердца – особенно, – подчеркнул губернатор. – Мы сейчас перестраиваем подход к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо вести постоянную работу с населением, рассказывать о последствиях неправильного питания, малоподвижного образа жизни и так далее. Активно в эту работу включатся не только наши медики, мы планируем приглашать столичных специалистов, которые поделятся своим опытом».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.