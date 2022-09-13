Tele2 усилила сеть в Орловской области к началу делового сезона

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Для обеспечения орловчан качественными мобильными услугами технические специалисты компании с начала года модернизировали более 15% базовых станций в регионе. Также оператор усилил сеть новыми объектами связи.

Tele2 регулярно фиксирует рост объема потребления интернет-трафика в Орловской области – с начала текущего года он увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Учитывая растущую активность клиентов и сезонность перемещений, оператор ведет планомерную работу по оптимизации сетевой инфраструктуры в регионе, чтобы сохранить высокую скорость мобильного интернета и качество голосовых услуг.

С начала 2022 года технические специалисты Tele2 модернизировали более 15% базовых станций. Обновление действующего оборудования в первую очередь провели в местах активного роста трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети даже при стабильно высоких нагрузках. Модернизация затронула столицу региона и 11 районов: Верховский, Глазуновский, Должанский, Краснозоренский, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новосильский, Орловский, Свердловский и Урицкий.

Для усиления сетевой инфраструктуры новые объекты связи были построены в городах Ливны и Мценск, поселках Знаменское и Шаблыкино. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошла деревня Ивановское Орловского района. Также оператор улучшил качество связи на трафиковых дорогах регионального значения и трассе федерального значения М-2.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Наступление делового сезона всегда отличает насыщенный ритм жизни. Заканчивается период отпусков, наши клиенты приступают к работе, дети возвращаются в школы и университеты. Все это закономерно приводит к росту потребления интернет-трафика, что в свою очередь повышает нагрузку на сеть. Исходя из особенностей сезонных пиковых значений, мы заранее оснащаем инфраструктуру дополнительным оборудованием, расширяя емкость сети, а также увеличиваем зону покрытия, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона и с комфортом использовать привычные сервисы для решения рабочих вопросов, обучения и отдыха».

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