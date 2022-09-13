В Орловской области газифицировали поселок Максимовский в Урицком районе

В ближайшие четыре года в регионе газифицируют 23 населенных пункта

10 сентября в поселке Максимовском подключили к голубому топливу последний, сотый дом. Заявитель и владелец жилища Жанна Удовенко живет в нем с сыном и папой-пенсионером. Отец работал всю жизнь водителем, а сын работает в строительной компании в Орле. Семья в 1998 году переехала в Орловскую область из Читы и здесь узнала, как удобно использовать газ в быту. Но все это время новоиспеченные орловцы жили далеко от областной столицы, ездить до работы долго, выезд - рано, возвращение - поздно.

НОВЫЙ ДОМ

В 2021 году семья приняла решение о переезде. Прежнее жилье продано, а в августе 2021 года приобретен новый земельный участок. До зимы на месте появился сборный домик, силы вложили все трое. В нем проведены отделочные работы, появились коммуникации, но газ провести не успели, и в холодное время года спасал электрический обогреватель. За это удовольствие приходилось отдавать чуть ли не 10 тысяч рублей в месяц.

В конце августа уже текущего года Жанна Удовенко узнала из СМИ, что к новому гнездышку можно провести газ ускоренно. Она обратилась с заявкой на догазификацию в филиал «Газпром газораспределение Орел» в поселке Нарышкино. Специалисты помогли собрать документы, работы в границах участка и внутри дома начались в августе, а в начале сентября уже завершились.

Семью поздравил гендиректор «Газпром межрегионгаз»

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ЕСТЬ

Подключение домовладения к газовым сетям стало сотым по счету и последним в небольшом поселке Максимовском. Поздравить хозяев с подведением голубого топлива в выходной день приехали губернатор Орловской области Андрей Клычков, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель совета директоров «Газпром межрегионгаз Орел» и «Газпром газораспределение Орел», заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

- Ускоренная и первоначальная газификации - важнейшие задачи, которые мы решаем во взаимодействии с администрациями регионов России. Реализация мероприятий по догазификации в Орловской области идет по графику, и нет сомнений, что запланированные на 2022 год работы будут выполнены, - отметил Сергей Густов.

- Уважаемые жители поселка, наш регион принимает самое активное участие в программе догазификации, и после поручения президента с первых дней мы занялись этой работой. Сегодня уже говорилось, что этот дом в поселке последний, что показательно. Сейчас наша задача - сделать так, чтобы в домах был газ и в них было комфортно. В 2022 году мы уже проводили акцию в Свердловском районе, а сегодня продолжаем доброе дело на Урицкой земле, - обратился к жителям поселка глава региона Андрей Клычков. Губернатор поблагодарил за тесное сотрудничество «Газпром межрегионгаз» от всех орловцев и, конечно, от сельских жителей, а затем хозяева дома и почетные гости повернули газовый рычаг в торжественной обстановке, после чего отправились на чаепитие.

Одновременно развивается система газоснабжения региона. ПАО «Газпром» и правительство Орловской области уже подписали дополнение к Программе развития газоснабжения и газификации Орловской области на 2021 - 2025 годы, и теперь в нее включена газификация 23 населенных пунктов.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Жанна Геннадьевна всю жизнь мечтала посадить небольшой яблоневый сад рядом с домом. 10 сентября и эта мечта осуществилась. Первые деревья гости высадили на территории будущего сада, недалеко от жилища.

Но праздник был с пользой для дела. Жители соседних населенных пунктов могли подать заявку на догазификацию в специально оборудованном мобильном офисе прямо здесь, на площадке возле дома. Сделать это просто и еще не поздно - необходимо принести соответствующее заявление, паспорт и документ о собственности на дом и земельный участок. Если возникают небольшие проблемы с документами, специалисты «Газпром газораспределение Орел» помогают их правильно оформить.

Кстати, в нашем регионе с 2014 года установлены меры социальной поддержки населению в виде компенсации затрат на газификацию. На основании Указа губернатора Орловской области от 22.02.2022 года № 92 действовала дополнительная мера по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан (всего их 13) в виде денежной компенсации в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тыс. руб. на одно домовладение.

Губернатор поделился хорошей новостью: принято решение об увеличении компенсации до 58 тыс. рублей. Эта норма начнет действовать уже в ближайшее время. Он также поблагодарил от всех жителей региона стратегического партнера - ООО «Газпром межрегионгаз».

Подведение голубого топлива сократит затраты на коммунальные услуги для семьи Удовенко

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Общий региональный потенциал догазификации - без малого 3 тысячи объектов в 483 населенных пунктах. Люди активно подают заявки. Уже принято более 1,6 тысячи заявлений, продолжается работа по подключению. В 2022 году газ придет в 787 домов, а в 2023-м - в 487.

Заявку можно подавать не только в мобильных пунктах, но и через официальный портал единого оператора газификации, на «Госуслугах», в клиентских центрах и в личном кабинете на сайте «Газпром газораспределение Орел», а также в МФЦ. Главное - оставлять одну заявку на одной из площадок, чтобы в системе не появилось два одинаковых заявления на проведение работ. Стоит отметить, что у жителей всех газифицированных населенных пунктов в дальнейшем будет право на ускоренное бесплатное подведение газа до границ домовладений.

НОВЫЙ ЭТАП

Хозяйка рассказала, что оплата коммунальных услуг обходилась семье около 9 тысяч рублей. В новом отопительном сезоне орловцы больше не увидят прежние показатели по оплате в квитанциях, а голубое топливо поможет сохранить тепло и уют во время приближающейся зимы.

- С газом живется замечательно. Мы поставили дом в конце прошлого года, и, так как не было газа, мы отапливались с помощью электричества и обогревателей. Это очень дорого, неудобно, мы сильно намучились. Очень рады, что в нашем доме горит голубой огонек, мы можем на нем готовить, обогреваться, и это еще и экономно, - поделилась Жанна Удовенко.

Сергей Силаев

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