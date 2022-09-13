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Общество13 сентября 2022 6:00

В Орловской области газифицировали поселок Максимовский в Урицком районе

Голубое топливо подвели к ста домовладениям
Источник:kp.ru
В ближайшие четыре года в регионе газифицируют 23 населенных пункта

В ближайшие четыре года в регионе газифицируют 23 населенных пункта

10 сентября в поселке Максимовском подключили к голубому топливу последний, сотый дом. Заявитель и владелец жилища Жанна Удовенко живет в нем с сыном и папой-пенсионером. Отец работал всю жизнь водителем, а сын работает в строительной компании в Орле. Семья в 1998 году переехала в Орловскую область из Читы и здесь узнала, как удобно использовать газ в быту. Но все это время новоиспеченные орловцы жили далеко от областной столицы, ездить до работы долго, выезд - рано, возвращение - поздно.

НОВЫЙ ДОМ

В 2021 году семья приняла решение о переезде. Прежнее жилье продано, а в августе 2021 года приобретен новый земельный участок. До зимы на месте появился сборный домик, силы вложили все трое. В нем проведены отделочные работы, появились коммуникации, но газ провести не успели, и в холодное время года спасал электрический обогреватель. За это удовольствие приходилось отдавать чуть ли не 10 тысяч рублей в месяц.

В конце августа уже текущего года Жанна Удовенко узнала из СМИ, что к новому гнездышку можно провести газ ускоренно. Она обратилась с заявкой на догазификацию в филиал «Газпром газораспределение Орел» в поселке Нарышкино. Специалисты помогли собрать документы, работы в границах участка и внутри дома начались в августе, а в начале сентября уже завершились.

Семью поздравил гендиректор «Газпром межрегионгаз»

Семью поздравил гендиректор «Газпром межрегионгаз»

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ЕСТЬ

Подключение домовладения к газовым сетям стало сотым по счету и последним в небольшом поселке Максимовском. Поздравить хозяев с подведением голубого топлива в выходной день приехали губернатор Орловской области Андрей Клычков, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, председатель совета директоров «Газпром межрегионгаз Орел» и «Газпром газораспределение Орел», заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

- Ускоренная и первоначальная газификации - важнейшие задачи, которые мы решаем во взаимодействии с администрациями регионов России. Реализация мероприятий по догазификации в Орловской области идет по графику, и нет сомнений, что запланированные на 2022 год работы будут выполнены, - отметил Сергей Густов.

- Уважаемые жители поселка, наш регион принимает самое активное участие в программе догазификации, и после поручения президента с первых дней мы занялись этой работой. Сегодня уже говорилось, что этот дом в поселке последний, что показательно. Сейчас наша задача - сделать так, чтобы в домах был газ и в них было комфортно. В 2022 году мы уже проводили акцию в Свердловском районе, а сегодня продолжаем доброе дело на Урицкой земле, - обратился к жителям поселка глава региона Андрей Клычков. Губернатор поблагодарил за тесное сотрудничество «Газпром межрегионгаз» от всех орловцев и, конечно, от сельских жителей, а затем хозяева дома и почетные гости повернули газовый рычаг в торжественной обстановке, после чего отправились на чаепитие.

Одновременно развивается система газоснабжения региона. ПАО «Газпром» и правительство Орловской области уже подписали дополнение к Программе развития газоснабжения и газификации Орловской области на 2021 - 2025 годы, и теперь в нее включена газификация 23 населенных пунктов.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Жанна Геннадьевна всю жизнь мечтала посадить небольшой яблоневый сад рядом с домом. 10 сентября и эта мечта осуществилась. Первые деревья гости высадили на территории будущего сада, недалеко от жилища.

Но праздник был с пользой для дела. Жители соседних населенных пунктов могли подать заявку на догазификацию в специально оборудованном мобильном офисе прямо здесь, на площадке возле дома. Сделать это просто и еще не поздно - необходимо принести соответствующее заявление, паспорт и документ о собственности на дом и земельный участок. Если возникают небольшие проблемы с документами, специалисты «Газпром газораспределение Орел» помогают их правильно оформить.

Кстати, в нашем регионе с 2014 года установлены меры социальной поддержки населению в виде компенсации затрат на газификацию. На основании Указа губернатора Орловской области от 22.02.2022 года № 92 действовала дополнительная мера по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан (всего их 13) в виде денежной компенсации в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тыс. руб. на одно домовладение.

Губернатор поделился хорошей новостью: принято решение об увеличении компенсации до 58 тыс. рублей. Эта норма начнет действовать уже в ближайшее время. Он также поблагодарил от всех жителей региона стратегического партнера - ООО «Газпром межрегионгаз».

Подведение голубого топлива сократит затраты на коммунальные услуги для семьи Удовенко

Подведение голубого топлива сократит затраты на коммунальные услуги для семьи Удовенко

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Общий региональный потенциал догазификации - без малого 3 тысячи объектов в 483 населенных пунктах. Люди активно подают заявки. Уже принято более 1,6 тысячи заявлений, продолжается работа по подключению. В 2022 году газ придет в 787 домов, а в 2023-м - в 487.

Заявку можно подавать не только в мобильных пунктах, но и через официальный портал единого оператора газификации, на «Госуслугах», в клиентских центрах и в личном кабинете на сайте «Газпром газораспределение Орел», а также в МФЦ. Главное - оставлять одну заявку на одной из площадок, чтобы в системе не появилось два одинаковых заявления на проведение работ. Стоит отметить, что у жителей всех газифицированных населенных пунктов в дальнейшем будет право на ускоренное бесплатное подведение газа до границ домовладений.

НОВЫЙ ЭТАП

Хозяйка рассказала, что оплата коммунальных услуг обходилась семье около 9 тысяч рублей. В новом отопительном сезоне орловцы больше не увидят прежние показатели по оплате в квитанциях, а голубое топливо поможет сохранить тепло и уют во время приближающейся зимы.

- С газом живется замечательно. Мы поставили дом в конце прошлого года, и, так как не было газа, мы отапливались с помощью электричества и обогревателей. Это очень дорого, неудобно, мы сильно намучились. Очень рады, что в нашем доме горит голубой огонек, мы можем на нем готовить, обогреваться, и это еще и экономно, - поделилась Жанна Удовенко.

Сергей Силаев

Фото автора

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БИЗНЕС-ПРЕСС