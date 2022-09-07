Игорь Артамонов: 116 медицинских учреждений мы отремонтировали в регионе с 2019 года

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Капитальный ремонт второго этажа консультативной поликлиники Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ) оценил сегодня губернатор региона Игорь Артамонов. Здесь работают врачи, оказывающие амбулаторную помощь пациентам кардиологического профиля. Руководитель области внимательно осмотрел кабинеты специалистов, которые уже принимают пациентов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Модернизация второго этажа – продолжение реализации проекта по созданию новой модели оказания медицинской помощи населению Липецкой области, начавшегося в феврале 2020 года с перепланировки и ремонта первого поликлиники. На эти цели из областного бюджета было выделено 30 млн рублей. Как сообщили в управлении здравоохранения региона, целью данного строительного проекта является ориентированность на потребности пациентов, эффективное использование ресурсов системы здравоохранения, внедрение принципов бережливого производства, повышение удовлетворенности населения региона доступностью и качеством медицинской помощи. «При разработке проекта учитывались не только требования и принципы «бережливого производства», но и пожелания пациентов, обратившихся в областную поликлинику. Предварительно было проведено анкетирование, участниками которого стали более 100 человек, получено свыше 300 предложений по развитию и улучшению в работе.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

На обновленном втором этаже поликлиники размещены современное, соответствующее всем стандартам качества отделение функциональной диагностики и кардиологический диспансер. Количество кабинетов, укомплектованных современным оборудованием, увеличилось с 23 до 33. Оборудованы зоны комфортного ожидания для пациентов, обратившихся за консультативной помощью или обследованием. Кроме того, появились холлы, оснащенные системой кондиционирования, мягкой мебелью, декоративными световыми панелями, что способствует улучшению эмоционального состояния пациентов.

Благодаря выверенному размещению кабинетов пациент сможет получить рекомендации кардиолога, консультации смежных специалистов, пройти необходимое инструментальное обследование (ЭКГ, УЗИ сердца) не совершая длинных переходов. Все нужные специалисты находятся рядом. За счет оптимальной логистики и выстраивания рабочего пространства, с учетом принципов эргономики увеличится количество исследований со 110 до 170 в смену, а также снизится время ожидания проведения большинства услуг.

«Это большой шаг вперед, – сказал после осмотра Игорь Артамонов. – Таким и должно быть учреждение здравоохранения – удобным, светлым, уютным. Мы стремимся к тому, чтобы все поликлиники в регионе были такими же. Кроме того, будем открывать новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики. У нас большие планы в сфере здравоохранения, и деньги на их реализацию уже выделяются. 116 медицинских учреждений мы отремонтировали с 2019 года. Только в декабре этого года будут сданы женская консультация в Чаплыгине, а также операционный блок областного онкологического диспансера и детская поликлиника в Липецке.

Также во время осмотра губернатор принял участие в старте прививочной кампании. Игорь Артамонов сделал прививки от гриппа и COVID-19. Перед вакцинацией руководитель региона прошел необходимый для всех, кто решил сделать прививку, осмотр врача. Терапевт измерил давление, так называемую сатурацию – это насыщение легких кислородом, еще ряд показателей и разрешил сделать прививку. Процедура заняла всего несколько минут. «Вакцина проверенная, ее качество подтверждено международными экспертами, – отметил Игорь Артамонов. – К сожалению, многие еще заболевают, поэтому, я считаю, необходимо защищаться от коронавируса».

Нужно как можно шире информировать жителей Липецкой области о важности профилактических прививок, считает губернатор. Ведь они помогают сохранить не только здоровье, но и жизнь. «Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работают препараты, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», – добавил Игорь Артамонов.

Коллектив Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ) стремится к созданию новой модели медицинского учреждения – пациентцентрированная клиника, в которой в центре внимания находится пациент. В течение последних лет ЛОКБ последовательно осуществляет программу построения такой модели. В рамках этой стратегии проводятся мероприятия и в областной консультативной поликлинике. Первым этапом было преобразование первого этажа с формированием открытой регистратуры, оптимизации логистики пациентов, создание информационных точек, менеджмента зала с помощью ответственных сотрудников. Начал работать отремонтированный второй этаж. В планах на следующий год – преобразование третьего этажа поликлиники и формирование целостного ансамбля новой модели консультативной поликлиники области.

За прошедшее с момента открытия первого этажа время выполнена большая работа по получению обратной связи от пациентов. Проведено масштабное анкетирование пациентов, получено более 300 предложений по улучшению в работе. На основании этих пожеланий реализованы решения по формированию зон ожидания. Организован фуд-корт, где каждый может купить кофе и горячую выпечку. Установлены инфоматы, которые позволяют получать расписание приема специалистов, схемы маршрутов в учреждении, графики автобусов, наличие лекарств в аптеках и многое другое.

Особое внимание уделено комфортному пребыванию пациентов в самой поликлинике. Все, начиная от выбора цветовой гаммы стен и полового покрытия, визуализации путей передвижения, удобства мебели и расположения кабинетов специалистов, оснащение холлов системой кондиционирования направлено на то, чтобы пациент, ожидая приема врача, получал только положительные эмоции. Сейчас в Липецкой областной консультативной поликлинике работают 34 врача по 19 специальностям. Самые востребованные у пациентов специалисты – это сосудистые хирурги, урологи, проктологи, сурдологи и невролог-эпилептолог. Пациенты направляются на консультативный прием из поликлиник региона по месту прикрепления. Только в 2021 году поликлиника приняла около 115 тысяч пациентов, это около 500 человек в день.