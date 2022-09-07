«Ростелеком» организовал виртуальную локальную сеть для филиала АО «Агрогард» в Орловской области

Специалисты цифрового провайдера интегрировали распределенные сети заказчика в единую виртуальную.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы завершили работы по созданию эффективной и легкоуправляемой виртуальной частной сети в семи подразделениях холдинга “Агрогард-Орёл”. Наши специалисты предложили технологию VPLS, обеспечивающую передачу данных между множеством точек. При этом вся корпоративная информация остается конфиденциальной: провайдер гарантирует безопасность связи и защиту от киберугроз».

Заярный Андрей Александрович, директор Орловского филиала ООО «Агрогард-Орёл»:

«Мы ставили целью объединить существующие локальные сети, чтобы упростить взаимодействие между подразделениями в Орловской области и более эффективно вести бизнес-процессы. При этом важно было, чтобы сотрудники не почувствовали перехода. “Ростелеком” выполнил работы под ключ и в срок».

VPN от «Ростелекома» позволяет обмениваться коммерческой и конфиденциальной информацией по защищенной сети. Передача данных осуществляется на скорости до 10 Гбит/с. С помощью виртуальной сети сотрудники распределенных офисов могут пользоваться корпоративными базами данных и приложениями, а также проводить видеоконференции и онлайн-трансляции в хорошем качестве. Организация VPN не требует строительства магистральных сетей, поэтому легко масштабируется для любого бизнеса.

Более подробно узнать об услуге можно на сайте компании или по телефону 8 800-200-30-00

Реклама ПАО «Ростелеком».