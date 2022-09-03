В Орле состоялось закрытие XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года

В Спартакиаде-2022 приняли участие более 12 000 человек. Фото с сайта fcpsr.ru.

В пятницу, 2 сентября в Орле торжественно закрыли XI летнюю Спартакиаду учащихся России 2022 года, которая стартовала 25 мая в Краснодаре. Слова припева песни «Все зависит от нас самих», которую исполнила кавер-группа на улицах разных городов России, можно делать девизом Спартакиад учащихся России. И это подчеркнула вице-губернатор Орловской области Татьяна Крымова.

Министр спорта России Олег Матыцин не смог приехать в Орёл, но записал видеообращение, которое показали на большом экране.

- Развитие детского и юношеского спорта – важнейшее государственное направление развития спортивной отрасли, – отметил в приветственном слове министр. – Спартакиада учащихся – большой праздник спорта для юных российских спортсменов. Он во все времена объединял молодых людей, которые занимаются спортом, из всех уголков нашей страны. В Спартакиадах участвовали и побеждали многие наши чемпионы мира и Олимпийских игр. Убеждён, что XI летняя Спартакиада учащихся России стала для спортсменов ярким праздником и способствовала совершенствованию их спортивного мастерства, а также популяризации детско-юношеского спорта. Мы надеемся и делаем всё возможное, чтобы мощный потенциал юношеского и юниорского российского спорта был не только сохранён, но и приумножен. Уверен, что лучших из лучших мы совсем скоро увидим среди участников и на пьедесталах почёта больших, взрослых соревнований.

Министр спорта России Олег Матыцин не смог приехать в Орёл, но записал видеообращение. Фото с сайта fcpsr.ru.

Директор ФГБУ ФЦПСР Кадрия Ахмерова поблагодарила руководство Орловской области и местного Минспорта за отличную организацию соревнований:

- Хочу поблагодарить родителей, тренеров, всех специалистов, врачей, тренеров, судей и, конечно, спортсменов. Вы – наше будущее! Вы – генофонд нашей страны! На вас возлагаются большие надежды. Мы вместе делаем всё, чтобы наша страна стала ещё сильнее. Успела посмотреть финалы соревнований по всестилевому каратэ. Юноши и девушки боролись не только за свои награды, но и за регионы, которые они представляют. Низкий поклон и большое спасибо всем субъектам РФ, которые прислали на финальные соревнования Спартакиады своих спортсменов и сборные. А таких было 81.

Именно на церемонии закрытия объявили, что командный зачет соревнований по всестилевому каратэ выиграла Москва, на втором и третьем местах – Брянская и Липецкая области.

Последние мгновения церемонии закрытия. Фото с сайта fcpsr.ru.

Понравилось зрителям лазерное шоу «Парад видов спорта» арт-студии «Иллюзион». А завершили церемонию закрытия выступление акробатов «Чемпионы» воспитанников орловской СШОР №3 и песня «Путь домой».

КСТАТИ

В Спартакиаде-2022 приняли участие более 12 000 человек. Всего на территории 25 субъектов РФ состоялись соревнования по 48 видам спорта, было разыграно более 500 комплектов медалей.