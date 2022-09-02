Зумеры учатся онлайн активнее миллениалов

В макрорегионе «Черноземье» на преобладающую возрастную группу от 25 до 35 лет приходится 40% от общего числа пользователей. При этом, если оценивать активность в разных возрастных группах на всех платформах, то по количеству сессий в день лидируют ученики младше 18 лет – в среднем 30,8 раза, следом идет группа 18-25 лет – 29,1 раза, и в наиболее многочисленной категории 25-35 лет – 21,8 раза.

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. Аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 30%, Skillbox – 28%, «Нетология» – 20%, «Яндекс.Практикум» и Stepik – по 11%.

Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет – на нее приходится 40% пользователей. Группа 35-45 лет занимает 24% от общего числа учеников, а категория 18-25 лет – 21%. Однако и в зрелом возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн – доля таких студентов составляет 9%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 5% пользователей.

В среднем по 10 регионам макрорегиона «Черноземье» 52% пользователей образовательных платформ – мужчины. При этом в возрастных категориях 45-55 и 35-45 лет женская аудитория превышает мужскую на 38% и 9% соответственно.

В целом наибольшее количество пользователей онлайн-площадок сосредоточено в макрорегионах «Москва» – 22%, «Северо-Запад» – 14% и «Урал» – 13%. На макрорегион «Черноземье» приходится 10% клиентов.

По стране относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3. На активности студентов этой же платформы наиболее выразительно отразилась сезонность: если в январе медианное количество сессий было 25 раз за 24 часа, то к лету этот показатель снизился до 17.