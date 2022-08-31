Игорь Артамонов: Радует, что родители и ученики не остаются в стороне, ремонт школы идет с учетом их пожеланий

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкий области Игорь Артамонов сегодня посетил Становлянский район с рабочей поездкой. С главой муниципалитета Сергеем Никитиным он обсудил актуальные проблемы и перспективы развития района. В ходе беседы Игорь Артамонов обратил внимание Сергея Никитина на главную проблему района - водоснабжение. Как доложил глава, задачи решаются с помощью различных федеральных и региональных программ. В райцентре построены водопроводные сети по улице Западная и переулку Космонавтов, разработаны проекты для строительства двух новых скважин и двух станций очистки. Ремонтные бригады усилены, порывы на сетях своевременно устраняются.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Глава района доложил губернатору о социально-экономическом развитии муниципалитета. Становлянский район входит в тройку лидеров по объему инвестиций на душу населения по итогам первого полугодия 2022 года. Планируется расширение производства компании «Отрада» с созданием дополнительных рабочих мест, завершается проектирование элеватора на 96 тысяч тонн.

Растёт количество самозанятых в сфере сельского хозяйства. По количеству субъектов малого бизнеса Становлянский район занимает восьмое место в области. Губернатор отметил невысокие показатели жилищного строительства и поручил главе района взять на контроль количество выдаваемых льготных кредитов.

«Нужно активнее работать с банками и населением. Лимиты по сельской ипотеке могут быстро закончиться, надо активнее использовать эту возможность. Необходимо организовать работу так, чтобы люди не тянули стройку годами, а брали льготные кредиты и быстро улучшали свои жилищные условия. Также и с предпринимателями. Они могут пользоваться разработанными программами льготного кредитования бизнеса и развивать производство», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Также в рамках рабочей поездки губернатор оценил ход капремонта школы в Становом. Он проводится по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования». На эти цели направлено более 195 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Строительные работы начались в марте 2022 года. В рамках капремонта строители заменили окна, закончили штукатурные работы и завершают фасадные. Завершить все работы планируется в ноябре 2022 года.

Игорь Артамонов пообщался с родителями. Вместе с детьми они участвовали в разработке дизайнерского оформления школы, выборе оборудования и мебели. Ремонт в здании ни разу не проводился с 1988 года - момента открытия школы. Теперь все жители с нетерпением ждут открытия обновлённой школы. Здесь обучаются больше 500 детей. Родители также обратились к губернатору с просьбой выделить дополнительные средства и провести благоустройство прилегающей территории. Этот вопрос будет решен, отметил Игорь Артамонов.

«Работы идут с опережением графика. Будем контролировать ход и качество работ. Радует, что родители и ученики не остаются в стороне, ремонт школы идет с учетом их пожеланий», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Кроме того, губернатор оценил ремонт дорог в Становом общей протяженностью 3 км. Работы завершаются по улицам Юбилейная, Елецкая и переулку Космонавтов. Техническая готовность переулка Космонавтов и улицы Елецкая составляет 90%. Здесь уложено два слоя асфальта, обустроены тротуары. Осталось выполнить работы по установке дорожных знаков и ограждения. Работы на улице Юбилейная выполнены на 50%. Здесь продолжается устройство дорожной одежды, ведутся подготовительные работы по укладке плиточного покрытия на велопешеходных дорожках. «Приятно видеть, что районный центр развивается, строятся дороги, инфраструктура. Думаю, людям будет очень комфортно здесь жить и работать», - сказал Игорь Артамонов.

В Становлянском районе картами отремонтирован участок автодороги Лукьяновка-примыкание к М4 Дон, а также Михайловка-примыкание к а/д Семенёк-Бабарыкино. Планируется, что так же будет отремонтирован отрезок автодороги Дружба-примыкание к М4 Дон. Полноценный ремонт ждет участок автомобильной дороги Семенек -Толстая Дубрава протяженностью 7,1 км. Контракт на его выполнение заключен на этой неделе.

«На региональном уровне мы законтрактовали все областные дороги на 2023 год. Это позволит оперативно начать работы и выполнить все задачи по дорожному ремонту. Надеюсь, что и муниципалитеты не отстанут от регионального управления дорог и транспорта», - сказал Игорь Артамонов.