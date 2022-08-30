Древнее городище Новосиль оказалось под угрозой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области при строительных работах пострадал уникальный памятник археологии. Слой древнего городища Новосиль оказался задет экскаватором, когда рабочие начали реализовывать проект по благоустройству. Тут же тревогу забили археологи: стройка угрожает городищу, а ведь оно относится к объектам культурного наследия федерального значения и насчитывает десятки веков истории. Как выяснилось, волновались они не зря. Перед началом реализации проекта заказчик должен был получить зеленый свет от археологического сообщества и только потом начинать стройку. Но выполнено условие не было. В ситуации разбиралась "Комсомолка".

МЕСТО С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Город Новосиль - один из древнейших городов России, воздвигнутый на высоком берегу реки Зуша, история которого берет свое начало едва ли не в IV веке до нашей эры. Важность культурного значения города сложно переоценить. Городище с прекрасным обзором являлось стратегически важным военным объектом, его склоны застали еще кочевников гуннов, железных балтов, храбрых славян-вятичей, служили защитой Великим князьям Долгоруким, ограждали от недругов князей Воротынцевых, и даже успели недолго побыть Княжеством Литовским в XV веке. При Иване Грозном Новосиль был важнейшим оборонительным пунктом на южных рубежах, и не раз отражал атаки и выдерживал осады незваных гостей. В XIX веке пыл кочевников поутих, и Новосиль обрел вид ремесленно-торгового провинциального города и оставался таким до новых потрясений гражданской, а затем Великой Отечественной войн. 13 ноября 1941 года город был захвачен фашистами, но уже 27 декабря освобожден и до 1943 года оставался оборонительным рубежом, стойко выдерживая все удары судьбы.

Городище Новосиль издревле было оборонительной точкой для наших предков Фото: Ольга СУПОНЕВА

За более чем 2000 лет Новосильское городище повидало много потрясений, но одним из самых несправедливых потрясений оказался проект развития территорий Орловской области.

Первыми забили тревогу новосильцы, на глазах которых на территории памятника культурного наследия бесцеремонно экскаватором сдвигались тысячелетние слои истории. Среди них - Сергей Доронин, председатель Орловского Регионального Отделения ООД «Росрекон». Сергей рассказал "Комсомолке", что сразу же начал искать документацию, и обнаружил нестыковки между изначальным проектом благоустройства и теми работами, что закипели в Новосиле. Он поделился своими мыслями с общественностью, написал письмо губернатору: разве можно так бесцеремонно

Как стало известно редакции, работы проводились в рамках проекта «Васильковая гавань». Он в 2021 году победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и получил финансирование - 50 миллионов рублей. По замыслу, должна была быть облагорожена прибрежная территория и спуск к реке, с арт-объектами и зонами культурного досуга. Но может ли современное облагораживание так бесцеремонно строиться на памятниках федерального значения?

КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ?

В разгоревшиеся на тему в социальных сетях дебаты пришел глава администрации Новосильского района.

- Работы на объекте «Благоустройство Городского спуска к общественной территории пляжа и берега реки Зуша в рамках проекта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Васильковая гавань», проводятся в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу. Существующий спуск будет отсыпан щебнем. Мост из тесанного известняка в границу землеотвода не входит, при работах не затрагивается. В целях прохождения техники на объект, создана временная насыпь, - написал Евгений Демин, глава Новосильского района.

Позиция местной администрации четкая: все делаем по проекту, копаем там, где можно, ничего не нарушаем. Вот только с мнением археологов и ответственных за сохранение объектов культурного наследия чиновников, она расходится.

Стройка началась без предварительных археологических исследований Фото: Ольга СУПОНЕВА

Мы не поленились углубиться в изучение вопроса. Оказывается, четких границ археологического памятника нет, их никто не определял, хотя городище не раз было исследовано археологами. Вот что рассказал "Комсомолке" один из самых компетентных специалистов в этом вопросе, научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.

- Я исследовал Новосиль в 2008-2014 годах, при этом мы затронули только мыс. Северные границы, где работает техника, должны быть установлены только после обследования. Если говорить о масштабах повреждения, видно, что значительно задет верхний слой. Городище имеет важное значение, как военно-политический центр, как самостоятельное княжество, известны слои рубежа эр (впервые датированные именно новосильскими материалами), интересен период XVI-XVII веков, когда на месте городища был построен новый острог. Крайне интересны материалы долетописные X-XI вв, - рассказал о городище Новосиль наш собеседник.

По мнению ученого, на месте нынешней стройки можно сделать еще много интересных находок и открытий.

Сейчас работы приостановлены Фото: Ольга СУПОНЕВА

- В идеале здесь нужно полноценное исследование всей территории. За пределами городища должны располагаться селища и могильники. Нужно понимать, что городище не простое, и имеет колоссальную ценность для археологии. Без археологической экспертизы, даже в вблизи подобных памятников, стройка без сопровождения не может вестись, - резюмирован сотрудник Института археологии РАН.

ОФИЦИАЛЬНО

Не смотря на то, что выигранные на конкурсе средства на реализацию проекта "Васильковая гавань" ждут освоения, стройку в Новосиле все-таки приостановили.

Вот что рассказал "Комсомолке" Иван Алтухов, исполняющий обязанности начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

- На место выезжала комиссия, место проведения работ осмотрели, выдали администрации Новосильского района предостережение о не нарушении требований законодательства. Перед началом работ необходимо было получить заключение археологов, так называемый открытый лист. Однако в случае с этим объектом такой оценки дано не было. В настоящее время работы приостановлены до проведения археологических исследований, - прокомментировал нам ситуацию и.о. начальника профильного Управления.

Редакция "КП-Орел" будет следить за дальнейшим развитием событий.