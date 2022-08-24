Орловская область обрела двух новых инвесторов

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Заседание провел председатель совета директоров Корпорации развития Орловской области (КРОО), руководитель областного департамента промышленности и торговли Максим Петров. В заседании также приняла участие генеральный директор КРОО Лариса Чернова.

«Все материалы от будущих резидентов, их бизнес - планы были тщательно изучены членами Совета и одобрены. В итоге, сегодня было принято решение о присвоении вышеназванным претендентам статуса резидента ОЭЗ ППТ «Орел». По процедуре теперь Корпорация развития Орловской области подпишет соответствующие соглашения с данными компаниями, затем документы будут направлены в Министерство экономического развития РФ для включения их в реестр резидентов ОЭЗ ППТ «Орел», - констатировал Максим Петров.

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«Два новых резидента - очень значимое событие для нашего региона, поскольку новый инвестор - это всегда виток на новый социально-экономический уровень: финансовые вливания в экономику, создание рабочих мест, развитие сопутствующей инфраструктуры и много других благ. ОЭЗ ППТ «Орел» привлекательна наличием инфраструктуры, налоговыми преференциями и качественным консалтинговым сопровождением со стороны Корпорации развития Орловской области по принципу «одного окна». Это обеспечивает и легкость входа на площадку в этой преференциальной зоне, и комфортное дальнейшее развитие бизнеса. Мы открыты для инвесторов, ждем их, готовы во всем поддержать!», - отмечает Лариса Чернова.

ООО «ОЗСС» планирует открыть в Орловской области производство по переработке мелких фракций известнякового щебня на территории ОЭЗ ППТ «Орел». Сумма инвестиций составит 191, 6 млн рублей, будет создано 24 рабочих места.

ООО «Эрго» также на территории ОЭЗ ППТ «Орел» намерено производить отечественные аналоги высококачественных ампулированных препаратов. Сумма инвестиций составит 2440 млн рублей, планируется создать 48 новых рабочих мест.

«Проект ООО «Эрго» является ярким примером развития процесса импортозамещения в российской экономике. Он ставит целью обеспечить отечественный потребительский рынок жизненно необходимыми лекарственными средствами, более дешевыми, чем импортные аналоги.

Проект ООО «ОЗСС» будет выпускать продукцию, востребованную в аграрной и строительной сферах. Это переработка щебня с известняковых карьеров Орловской области в известняковую крупу, муку для раскисления почвы и для производства кальциевых добавок в комбикорма и премиксы для птиц, животных, а также минерального порошка для производства асфальтобетона и сухих строительных смесей», - поделился Максим Петров.