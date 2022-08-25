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Общество25 августа 2022 6:55

Надежный помощник в уборке- комбайн RSM 161

Орловские аграрии намолотили уже более двух миллионов тонн зерна. Этой радостной новостью поделился глава региона Андрей Клычков. По его словам, есть большие надежды на хороший урожай
Высокопроизводительный зерноуборочный комбайн RSM 161

Высокопроизводительный зерноуборочный комбайн RSM 161

- В нынешних непростых условиях высокие достижения хлеборобов особенно важны не только для Орловщины, но и для обеспечения ее продовольственной безопасности. Мы гордимся, что Орловская область в очередной раз подтвердила свой статус хлебного края России, - отметил губернатор.

Фермерский вклад в орловский каравай

Вполне понятно, что победные цифры складываются из результатов намолота зерновых в каждом районе области. Фермерский вклад в орловский каравай вносят как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и небольшие фермерские.

В Свердловском районе среди передовиков - крестьянско-фермерское хозяйство ИП Сорокин А.И. Сельским хозяйством Анатолий Сорокин занимается вот уже три десятка лет. Начинали с малого - с площадей в 100 гектар. Выращивали зерновые и зернобобовые культуры. Когда дело пошло на лад, земли стало больше. Сегодня у фермера порядка 930 гектар. Профиль решили не менять.

Выращивают пшеницу исключительно отечественных сортов. Приобретают семена, разработанные ФГБНУ Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко и Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка». Претензий к российским селекционерам нет. Фермеры в разных регионах страны уже отметили, что к преимуществам озимой пшеницы сорта Немчиновская 56 можно отнести не только ее хорошую урожайность, сорт также устойчив к полеганию.

В настоящее время растить пшеницу - яровую и озимую, сою, гречиху, кукурузу помогает сын - Вячеслав Анатольевич. Он, кстати, высококвалифицированный механизатор.

Сын и отец Сорокины

Сын и отец Сорокины

Мечта комбайнера

В фермерском хозяйстве техники для уборки достаточно. В последние годы приобрели современные сельскохозяйственные машины компании Ростсельмаш - зерноуборочные комбайны из серии ACROS, модель VECTOR 410 и двухбарабанный мощный RSM 161.

Вячеслав Сорокин работал и на старых комбайнах советских времен, и на новейших. Так что сравнить может вполне профессионально - и аргументированно назвать все преимущества той или иной модели.

Комбайн серии ACROS аграрии во всем мире ценят за высокую производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, а еще за простоту настроек и удобное рабочее место. Возможности комбайна позволяют убирать в сезон более 1000 га, начиная от ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.

Что касается зерноуборочного комбайна модели VECTOR 410, то это оптимальное решение для небольших полей. Для удобства и сокращения времени на подсоединение адаптеров все зерноуборочные комбайны оснащены единым гидроразъемом.

- Для нас при покупке техники всегда важно качество. У компании Ростсельмаш это как раз присутствует, - признается Вячеслав. - Предприятие - мирового уровня, и вся производимая ими зерноуборочная техника достойная, но комбайн RSM 161 вне всякой конкуренции, на нем одном я за смену могу убрать столько же, сколько несколько комбайнеров на нескольких других машинах. За девять часов работы - от 30 до 40 гектар пшеницы.

Очень удобная кабина, хороший обзор. Компьютер с хорошо отлаженными настройками. И что не менее важное - комфорт. Работа у комбайнера сложная, как говорится, от темна до темна, под палящими лучами солнца… А в кабине приятный микроклимат, улучшенная шумоизоляция, большое кресло с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом.

Ростсельмаш - техника со знаком качества

Полным ходом идет уборка зерновых и в Ливенском районе. Недаром же говорят, летний день год кормит. Казалось бы, только вчера в районе отмечали Праздник первого снопа, где на линейку готовности вышли красавцы-комбайны. Для местной ребятни это примериться к большой машине, обхватить руками руль и устроиться удобнее в кресле механизатора. Те, кто уже с техникой на «ты», сегодня ведут нелегкую битву за урожай.

В АО «Племенной завод имени Георгиевского» отдают должное технике, производимой компанией Ростсельмаш. Хозяйство одно из передовых на Орловщине (восемь тысяч га земли). Растят озимую и яровую пшеницу, лен, гречиху, кукурузу на зерно, ячмень, сою и другие сельхозкультуры, средняя урожайность в нынешнем сезоне составляет 70 центнеров с гектара. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона, развитие племенного животноводства генеральный директор Александр Алдобаев удостоен высокого звания «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области».

Александр Михайлович в сельскохозяйственной отрасли без малого сорок лет. Вспоминает, что сельхозтехника компании Ростсельмаш всегда отличалась высоким качеством.

- Купить современную сельскохозяйственную технику посоветовали друзья-ростовчане. При выборе комбайнов ориентировались на отзывы коллег. Четыре года назад приобрели комбайны RSM 161 и не пожалели. Это надежность, высокое качество, современные технологии.

RSM 161 - высокопроизводительные комбайны с уникальной двухбарабанной системой обмолота.

Сельскохозяйственная машина, произведенная компанией Ростсельмаш, позволяет добиться высокой производительности труда даже в условиях, которые считаются трудными для обычных комбайнов.

Сверхчистый обмолот без ущерба для качества зерна и соломы достигается благодаря особой конструкции наклонной камеры.

Специалисты Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш) всегда готовы прийти на помощь сельхозпроизводителям. На фото Александр Балашов, директор Агропромсервис в Орле и Александр Алдобаев.

Специалисты Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш) всегда готовы прийти на помощь сельхозпроизводителям. На фото Александр Балашов, директор Агропромсервис в Орле и Александр Алдобаев.

Современной технике - обслуживание экстра-класса

Специалисты констатируют факт: вся техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания. И что не менее важно, покупателям предоставляется качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. В сервисных центрах компании работают высококвалифицированные специалисты, установлено специальное оборудование, все необходимые запчасти всегда имеются в наличии. Поддержка машинам обеспечена на все время эксплуатации.

Александра Черных

БИЗНЕС-ПРЕСС