Надежный помощник в уборке- комбайн RSM 161

Высокопроизводительный зерноуборочный комбайн RSM 161

- В нынешних непростых условиях высокие достижения хлеборобов особенно важны не только для Орловщины, но и для обеспечения ее продовольственной безопасности. Мы гордимся, что Орловская область в очередной раз подтвердила свой статус хлебного края России, - отметил губернатор.

Фермерский вклад в орловский каравай

Вполне понятно, что победные цифры складываются из результатов намолота зерновых в каждом районе области. Фермерский вклад в орловский каравай вносят как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и небольшие фермерские.

В Свердловском районе среди передовиков - крестьянско-фермерское хозяйство ИП Сорокин А.И. Сельским хозяйством Анатолий Сорокин занимается вот уже три десятка лет. Начинали с малого - с площадей в 100 гектар. Выращивали зерновые и зернобобовые культуры. Когда дело пошло на лад, земли стало больше. Сегодня у фермера порядка 930 гектар. Профиль решили не менять.

Выращивают пшеницу исключительно отечественных сортов. Приобретают семена, разработанные ФГБНУ Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко и Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка». Претензий к российским селекционерам нет. Фермеры в разных регионах страны уже отметили, что к преимуществам озимой пшеницы сорта Немчиновская 56 можно отнести не только ее хорошую урожайность, сорт также устойчив к полеганию.

В настоящее время растить пшеницу - яровую и озимую, сою, гречиху, кукурузу помогает сын - Вячеслав Анатольевич. Он, кстати, высококвалифицированный механизатор.

Сын и отец Сорокины

Мечта комбайнера

В фермерском хозяйстве техники для уборки достаточно. В последние годы приобрели современные сельскохозяйственные машины компании Ростсельмаш - зерноуборочные комбайны из серии ACROS, модель VECTOR 410 и двухбарабанный мощный RSM 161.

Вячеслав Сорокин работал и на старых комбайнах советских времен, и на новейших. Так что сравнить может вполне профессионально - и аргументированно назвать все преимущества той или иной модели.

Комбайн серии ACROS аграрии во всем мире ценят за высокую производительность, универсальность, бережное отношение к зерну и соломе, а еще за простоту настроек и удобное рабочее место. Возможности комбайна позволяют убирать в сезон более 1000 га, начиная от ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.

Что касается зерноуборочного комбайна модели VECTOR 410, то это оптимальное решение для небольших полей. Для удобства и сокращения времени на подсоединение адаптеров все зерноуборочные комбайны оснащены единым гидроразъемом.

- Для нас при покупке техники всегда важно качество. У компании Ростсельмаш это как раз присутствует, - признается Вячеслав. - Предприятие - мирового уровня, и вся производимая ими зерноуборочная техника достойная, но комбайн RSM 161 вне всякой конкуренции, на нем одном я за смену могу убрать столько же, сколько несколько комбайнеров на нескольких других машинах. За девять часов работы - от 30 до 40 гектар пшеницы.

Очень удобная кабина, хороший обзор. Компьютер с хорошо отлаженными настройками. И что не менее важное - комфорт. Работа у комбайнера сложная, как говорится, от темна до темна, под палящими лучами солнца… А в кабине приятный микроклимат, улучшенная шумоизоляция, большое кресло с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом.

Ростсельмаш - техника со знаком качества

Полным ходом идет уборка зерновых и в Ливенском районе. Недаром же говорят, летний день год кормит. Казалось бы, только вчера в районе отмечали Праздник первого снопа, где на линейку готовности вышли красавцы-комбайны. Для местной ребятни это примериться к большой машине, обхватить руками руль и устроиться удобнее в кресле механизатора. Те, кто уже с техникой на «ты», сегодня ведут нелегкую битву за урожай.

В АО «Племенной завод имени Георгиевского» отдают должное технике, производимой компанией Ростсельмаш. Хозяйство одно из передовых на Орловщине (восемь тысяч га земли). Растят озимую и яровую пшеницу, лен, гречиху, кукурузу на зерно, ячмень, сою и другие сельхозкультуры, средняя урожайность в нынешнем сезоне составляет 70 центнеров с гектара. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона, развитие племенного животноводства генеральный директор Александр Алдобаев удостоен высокого звания «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области».

Александр Михайлович в сельскохозяйственной отрасли без малого сорок лет. Вспоминает, что сельхозтехника компании Ростсельмаш всегда отличалась высоким качеством.

- Купить современную сельскохозяйственную технику посоветовали друзья-ростовчане. При выборе комбайнов ориентировались на отзывы коллег. Четыре года назад приобрели комбайны RSM 161 и не пожалели. Это надежность, высокое качество, современные технологии.

RSM 161 - высокопроизводительные комбайны с уникальной двухбарабанной системой обмолота.

Сельскохозяйственная машина, произведенная компанией Ростсельмаш, позволяет добиться высокой производительности труда даже в условиях, которые считаются трудными для обычных комбайнов.

Сверхчистый обмолот без ущерба для качества зерна и соломы достигается благодаря особой конструкции наклонной камеры.

Специалисты Агропромсервис (дилерский центр Ростсельмаш) всегда готовы прийти на помощь сельхозпроизводителям. На фото Александр Балашов, директор Агропромсервис в Орле и Александр Алдобаев.

Современной технике - обслуживание экстра-класса

Специалисты констатируют факт: вся техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания. И что не менее важно, покупателям предоставляется качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. В сервисных центрах компании работают высококвалифицированные специалисты, установлено специальное оборудование, все необходимые запчасти всегда имеются в наличии. Поддержка машинам обеспечена на все время эксплуатации.

Александра Черных