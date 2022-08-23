Ремонт школ, медучреждений, дорог: В Верхнехавском районе Воронежской области в нынешнем году реализую 22 масштабных проекта

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений социально-экономического развития Верхнехавского района.

22 августа в ходе рабочей поездки в район состоялась встреча Владимира Нетёсова с главами сельских поселений, представителями образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, трудовыми коллективами и общественниками. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Сергей Соколов и глава Верхнехавского муниципального района Сергей Василенко.

В рамках встречи обсудили социально-экономическое развитие района, реализацию федеральных и областных проектов, работу, которая ведется в рамках народной программы «Единой России».

Глава района Сергей Василенко проинформировал собравшихся об основных направлениях работы местной администрации, о строительстве и ремонте социальных объектов. Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов, софинансируемых из областного бюджета.

Администрация Верхнехавского района на 2022 год запланировала реализацию 22 социально значимых проектов. В настоящее время в рамках государственных и муниципальных программ реализуются следующие мероприятия: в шести школах района проведен ремонт, четыре школы оснащены востребованным инновационным оборудованием, построены три модульных ФАПа в селах, ведется капитальный ремонт женской консультации центральной районной больницы и строительство амбулатории в селе Шукавка, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов численностью менее 100 человек приобретен передвижной медицинский комплекс, в медучреждения района поставлено современное оборудование, автопарк Верхнехавской районной больницы пополнен двумя автомобилями скорой медицинской помощи. В этом году в районе отремонтировано 29 километров автомобильных дорог местного значения, а по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтирована дорога регионального значения протяженностью 2 км и начато строительство тротуара в селе Верхняя Хава протяженностью 2 километра.

Со своей стороны Владимир Нетёсов отметил, что сегодня необходимо приложить все усилия для реализации социально значимых проектов и обеспечить неуклонное и успешное развитие района. В приоритете – решение социальных проблем населения и сохранение стабильности реального сектора экономики, создание максимально благоприятных условий развития производства всех отраслей, участие предприятий в решении вопросов импортозамещения, создание рабочих мест.