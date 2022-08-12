Tele2 составила рейтинг самых трафиковых мест Орла

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Отдельные базовые станции с наибольшей нагрузкой зафиксированы в Советском и Заводском районах. Самый большой общий трафик проходит через объекты связи рядом с учебными учреждениями и крупными жилыми кварталами.

Городским лидером по загруженности трафиком стала базовая станция Tele2, расположенная в Советском районе Орла на улице Наугорское шоссе. В зону ее покрытия попадают учебный корпус Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева, завод «Научприбор», онкодиспансер, а также многоэтажные жилые дома.

В рейтинг самых востребованных объектов связи по передаче дата-трафика также входит сотовая вышка, расположенная на улице Металлургов в Северном районе. В зоне ее обслуживания находятся культурный центр «Металлург», торговый центр «Европа», образовательные учреждения и многоэтажные жилые дома. К тому же этот объект связи занимает первое место по голосовой нагрузке. Замыкает тройку лидеров по передаче интернет-трафика базовая станция в Заводском районе на Васильевской улице. Она обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом офисное здание и жилой квартал.

По передаче голосового трафика одну из лидирующих позиций занимает технический объект на улице Октябрьская в Советском районе. Он обслуживает многоэтажные жилые дома, сквер «Орлята» и учебные заведения. Кроме того, в топ-3 мест, где орловчане общаются больше всего, попала зона плотной жилой застройки на улице Кромская в Заводском районе, также здесь расположен лицей и стадион «Южный».

Если рассматривать активность клиентов по всей Орловской области, то, помимо столицы региона, наиболее разговорчивые клиенты Tele2 проживают в городе Мценск, там же находится и самая «качающая» в области станция.