Ростсельмаш ставит новые рекорды

На уборке зерновых работал один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов TORUM 785. Установлен рекорд России в номинации «Намолот зерновых за восемь часов».

Комбайн TORUM 785 намолотил более 400 тонн зерна за 8-часовую смену.

8 августа на высокоурожайном поле ООО «Дубовицкое» (опытное предприятие «Щелково Агрохим») в селе Дубовик Орловской области состоялось уникальное событие. Компания Ростсельмаш с результатом в 400,84 тонны установила рекорд России в номинации «Намолот зерновых за восемь часов». Достижение попало в Книгу рекордов России.

- Идея установить рекорд появилась на Дне Орловского поля - 2022. Мы хотели продемонстрировать, что может показать селекция России совместно с российскими технологиями сельхозмашиностроения, - рассказывает первый заместитель генерального директора, директор Центра продаж, маркетинга и сервиса Ростсельмаш Алексей Швейцов. - Подготовка к мероприятию заняла две недели. Компания «Щелково Агрохим» представила нам поля с наивысшей урожайностью. Здесь до ста ц/га - это высочайшие показатели для России. Мы бьем рекорды вместе с нашим многоуважаемым партнером.

Мероприятие показало высокую эффективность передовых агротехнологий, современных зерноуборочных машин и электронных систем компании Ростсельмаш.

- Таких рекордов мы еще не фиксировали, - признается главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. - Я надеюсь, благодаря сегодняшнему событию люди поймут, что в сельском хозяйстве, в выращивании зерновых культур может быть огромное количество удивительных рекордов и достижений.

Ответственная задача управлять комбайном во время установки рекорда досталась Константину Архирееву и Михаилу Швецову.

- Безусловно, волнение было. Но в том, что получится установить рекорд, - не сомневался, ведь техника Ростсельмаш, несомненно, на высоте, - делится Михаил Швецов.

TORUM 785 - мировой уровень

На уборке озимой пшеницы сорта Синева, выращенной по уникальным технологиям, работал мощный и один из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов производства Ростсельмаш - TORUM 785 с девятиметровой жаткой. За сезон он способен убрать свыше 2000 га различных культур. В основе агромашины лежит единственная в мире уникальная система обмолота ARS (Advanced Rotor System), которая способствует повышению производительности на 10 - 15% за счет 360 градусов поверхности деки и тройного обмолота массы за один оборот ротора. Вращение деки обеспечивает ее самоочищение, исключает зависание массы и забивание ротора.

- Комбайн TORUM 785 - это не привилегия каких-то особых больших хозяйств. Такую машину могут эксплуатировать также фермерское, среднее, и крупное хозяйства. Комбайн имеет очень хорошие показатели работы, роторная машина позволяет получить минимальное дробление зерна, меньше одного процента, таким образом, она идеально подходит для хозяйств, которые занимаются семеноводством, - говорит Александр Коновалов, директор департамента технического маркетинга компании Ростсельмаш.

TORUM 785 оснащен уникальной платформой мониторинга и контроля за сельхозмашинами РСМ Агротроник, а также системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. Данная система при помощи RТК-сигналов обеспечивает точность позиционирования агромашины в поле до двух с половиной сантиметров, что повышает ее производительность за счет сокращения пропусков или перекрытий во время работы комбайна и позволяет экономить ГСМ. Также система отвечает за автоматическое опускание жатки в начале гона и подъем - в конце.

- Электронная система, установленная на этом комбайне, - собственная разработка специалистов Ростсельмаш. Сам комбайн - машина роторная, 500 лошадиных сил, установлена автоматизированная система очистки, - рассказывает Алексей Швейцов.

- Та линейка техники, которую предлагает Ростсельмаш, полностью обеспечивает технологические потребности. Мы сегодня находимся на поле, которое дает урожайность под сто центнеров и видим, что комбайны этого производителя с ней справляются, они производительные, надежные, удобные в использовании. Приобретение такой техники позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, - отметил заместитель губернатора Орловской области Сергей Борзенков.

В подарок губернатору Андрею Клычкову TORUM 785 от Ростсельмаш.

Впереди - новые достижения

Стать свидетелями рекорда смогли почетные гости, представители власти и СМИ. Присутствовал на мероприятии и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Сегодня на полях Орловщины мы видим желание и возможность ставить рекорды. Область готова к целому ряду достижений. Все это благодаря высокотехнологическому сельскому хозяйству региона, которое славится своими подходами, наработками и результатами, а также результативности техники компании Ростсельмаш. Сейчас мы готовимся уже к следующей посевной кампании, и я уверен, на Орловщине не за горами новый рекорд, - заявил глава региона.

- Здесь, можно сказать, лицо российской селекции, - добавляет Алексей Швейцов. - Тут самые высокие урожайности, семеноводство, представлены результаты, которые должны быть показаны на любом поле России. И страна уже гордится тем, какие сегодня мы здесь видим показатели.

«Намолот зерновых за восемь часов» не единственный рекорд, который удалось установить 8 августа в «Дубовицком». Урожайность озимой пшеницы в «Щелково Агрохим» составила 87,33 ц/га. Это достижение также попало в Книгу рекордов России.

- Наша задача - прославить Орловскую область высоким урожаем с высокой производностью уборки. И для этого мы выбираем технику Ростсельмаш, потому что они новаторы, как и мы. Компания производит одни из лучших комбайнов, которые признаны по всему миру, - считает генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Следует отметить, что несколько дней назад в Орловском государственном академическом театре имени И. С. Тургенева Салис Добаевич получил орловский главный знак отличия первой степени «За заслуги перед Орловской областью». Это государственная награда регионального уровня, которая выделяет людей, достигших трудовых успехов благодаря своему упорству и преданности делу.

Есть двойной рекорд! С высокой урожайностью от «Щелково Агрохим» и с высокой производностью уборки от Ростсельмаш.

На счету Ростсельмаш - не один рекорд

В августе 2018 года трактор RSM 2375 установил мировой рекорд в номинации «Максимальная площадь дискования за световой день». За 13 часов 57 минут он обработал 203 га почвы.

В июле 2018 года установлен рекорд - «Самая большая площадь, засеянная на одном топливном баке». Классический трактор производителя из серии RSM 1000 на одном баке горючего (общий объем 644 л) с посевным комплексом шириной захвата 10,7 м засеял 58,5 га, обеспечил расход топлива менее 5 л/га. Работа заняла семь часов.

В июле 2010 года трактор Ростсельмаш мощностью 535 л. с. установил мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса. За 24 часа он обработал 417 га на глубину 10 см со средним расходом топлива 6,9 л/га.

В 2010 и 2011 годах во Всероссийском конкурсе «Лучший механизатор России» участники, работавшие на TORUM, показали высокую сезонную наработку - 8076 тонн (Владимир Аукин, Краснодарский край) и 9287,14 тонны (Владимир Коротких, Липецкая область).

Кристина Горбатенко.