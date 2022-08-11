Примерно треть компаний уверены, что киберстраховка поможет им восстановиться после ИБ-инцидента

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Часть компаний считает, что наличие страховки поможет быстрее восстановиться после реализованной атаки и сделает компанию более защищённой. Остальные пока не готовы внедрять услугу – в основном из-за отсутствия бюджета на нее. Такие данные следуют из опроса, проведенного экспертами «РТК-Солар». В исследовании приняли участие почти 400 респондентов, среди которых представители промышленности, финансовой отрасли, транспорта, ритейла, ТЭК, госсектора и другие.

Сейчас страхуют киберриски, как правило, крупные корпорации и организации, обладающие значительными бюджетами и распределённой ИТ-инфраструктурой. Почти 2/3 респондентов, уже работающих с услугой, – это представители ИТ и финансов, то есть, наиболее цифровизированных сфер. При этом в традиционно консервативных отраслях тоже есть такие компании. Так, 16% респондентов, использующих услугу, приходится на нефтегазовую и электроэнергетическую промышленность, и столько же на органы госвласти. Киберстраховка делает компанию более защищенной – так считают 61% тех, кто заинтересован в услуге (уже используют или планируют).

То, что выплата поможет быстрее восстановиться после инцидента, уверены 36% респондентов. Также 2/3 опрошенных считают, что их компания стала гораздо привлекательнее (для клиентов, партнёров, сотрудников) после внедрения киберстрахования.

Респондентов, которые пока не планируют страховать киберриски, большинство. Основном барьером 33% опрошенных называют отсутствие бюджета на эту услугу и ее высокую стоимость. Более того, почти 70% опрошенных в принципе не готовы заложить в расходы по ИБ-страхование. На финансовые аспекты указывают в основном представители малого и среднего бизнеса. Для крупных компаний ключевой проблемой оказалось непонимание руководством необходимости подобной страховки.

Среди других причин отказа – внутренние регламенты компаний и непонимание ценности услуги для бизнеса. Примечательно, что 9% опрошенных признались, что на момент наступления киберинцидента пожалели, что у них не был оформлен киберполис, благодаря которому они могли бы восстановиться гораздо быстрее. «Как видно, интерес к страхованию киберрисков со стороны организаций есть. Но существует определённое недоверие к новой для рынка услуге и нежелание тратить бюджет на инструмент, выгода которого непонятна. Однако это вопрос времени, – считает Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз «РТК-Солар». – Внедрение услуги страхования должно увеличить траты на ИБ на 10% - так считает большинство (33%) опрошенных нами. Заложить в бюджет дополнительные 20% готовы 15% компаний.

Однако один только полис не поможет справиться с кибератакой — прежде, чем идти в страховую, нужно «довести до ума» свою ИБ-защиту. Вложения в киберзащиту и страховку должны быть сбалансированы – иначе такой финансовый инструмент не будет оправдан».

________________________________________________ «РТК-Солар» — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 70+ компаний из топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

Компания предлагает сервисы первого и лидирующего в РФ коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов и центров обработки данных.

Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерства обороны России. Реклама