Игорь Артамонов: День физкультурника – праздник всех приверженцев здорового образа жизни

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Торжественный прием, посвященный отмечаемому 13 августа Дню физкультурника, состоялся сегодня в правительстве Липецкой области. В преддверии праздника здесь чествовали спортсменов, тренеров и организаторов массовой физкультурной работы в городах и районах.

Герои дня отмечены ведомственными и областными почетными грамотами и благодарностями. Награды им вручили губернатор региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

День физкультурника – праздник всех приверженцев здорового образа жизни, всех, кто причастен к спорту высоких достижений и активному досугу, сказал, поздравляя приглашенных на церемонию награждения гостей, Игорь Артамонов. Увлеченный спортом руководитель региона, подчеркнул, что в Липецкой области создана стабильная система развития массовой физической культуры, с каждым годом в городах и селах появляется все больше новых и доступных для каждого жителя спортивных объектов.

«Все сделанное – это фундамент для решения новых, более масштабных задач. Они касаются не только коренного улучшения материальной базы – строительства спортивных комплексов, многофункциональных площадок и современных центров в городах и районах, но и реализации интереснейших проектов приобщения жителей региона к здоровому, активному стилю жизни», – отметил Игорь Артамонов. Он пожелал собравшимся здоровья и высоких спортивных результатов.

Традиционно в рамках празднования Дня физкультурника, жителей Липецкой области ждут различные спортивные и физкультурные акции, турниры, фестивали, торжества. Так, 12 августа состоится церемония открытия обновленной Доски почета «Спортивная слава города Липецка». А 13 августа на спортивной площадке парка Металлургов пройдет региональный этап всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». В Ельце в этот день всех желающих ждет экстремальный забег «Елецкая высота». Забег по пересеченной местности с препятствиями стартует в 11.00 в районе городской лыжной базы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.