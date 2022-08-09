Возрождение традиций строительства

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Без труда врачей, учителей, ученых общество не могло бы двигаться вперед. К числу таких важных специалистов точно можно добавить представителей рабочих профессий. Так, «Орелстрой» решил узнать самое сильное звено в Орле среди сантехников, электромонтажников и благоустроителей и в течение трех дней июля провел для рабочих конкурс профессионального мастерства.

Назад к традициям

Конкурс посвятили Дню строителя, который в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2022-м праздничная дата выпала на 14-е число.

- Основная цель конкурса - не только повышение мотивации сотрудников и демонстрация профессионального мастерства, но и популяризация рабочих профессий среди молодого поколения, - рассказала руководитель отдела мотивации ООО «ОДСК» Светлана Баркова. Многие из сотрудников работают больше десяти и даже двадцати лет, поэтому они могут поделиться знаниями и секретами с недавними выпускниками образовательных организаций. Возрождение конкурса профмастерства началось давно, однако был большой период, когда подобные мероприятия не проводились, и в 2021 году на стройке прошел конкурс среди монтажников, каменщиков и отделочников. Сотрудники очень тепло отозвались о соревновании, поэтому в 2022 году конкурс состоялся вновь.

Конкурс проходил на строительных объектах.

Мастера на все руки

Сантехники, как электрики и благоустроители, соревновались в звеньях. Плитку укладывали по три человека, а работу с коммуникациями и электричеством проводили по двое. Всего в конкурсе принял участие 31 сотрудник.

Работу четырех звеньев сантехников монтажа трубопровода оценивало компетентное жюри по нескольким критериям. Максимальное количество баллов - 50. Каждый из участников перед началом практической части конкурса написал теоретическое задание, которое также оценивалось судьями. В него входило десять тестовых вопросов.

Новые теоретические задания разрабатываются каждый раз. К каждому конкурсу готовятся отдельные вопросы, из года в год они меняются. Набирая дополнительный опыт, смотря на итоги прошлых конкурсов, с учетом возникших сложностей у участников вносятся определенные корректировки. К тому же добавляются вопросы, связанные с новыми технологиями, внедряемыми в строительство.

- Конкурс по монтажу санитарно-технического оборудования заключается в сборке коммуникаций: канализационной, водяной системы с соблюдением техники безопасности, сохранением качества. Испытания проводятся на скорость, - поделился монтажник санитарно-технического оборудования и коммуникаций Владимир Герасин. Участник конкурса признался, что, несмотря на ограниченное количество времени, упор делается на качество и конечный результат, а секреты и хитрости можно использовать только в домашних условиях. Во время конкурса все делается по проектам и чертежам, от которых нельзя отступить.

Тринадцать звеньев соревновались в течение трех дней.

Участие мотивирует

Во второй день соревнований к борьбе на стройке подключились электрики. Четыре звена по два человека в течение трех часов прокладывали кабельные линии согласно плану. Конечный итог работы - свет в лампах строящихся квартир.

- Главный приз не мотивировал, само участие и есть мотивация. Больших трудностей не возникло, потому что задания конкурса - повседневная наша работа, мы занимаемся этим каждый день, - признался электромонтажник Максим Миронов.

Максим рассказал, что работает два года и свою профессию считает востребованной. Она имеет свои плюсы и минусы, не всегда легкая, но упорство и тяга к знаниям помогают преодолевать трудности. Попытать свои силы рабочий решил, потому что считает, что это хорошая проверка способностей.

- Данный конкурс в нашей компании проводился много лет назад. Сейчас мы восполнили ту практику, которая была ранее, и теперь будем проводить его на постоянной основе из года в год, - сообщил директор учебного комбината «Строитель» ПАО «Орелстрой» Виталий Петрище.

Без благоустройства никуда

Третий день соревнований был посвящен укладчикам тротуарной плитки. Задание для этих специалистов было рассчитано лишь на час. За это время необходимо было успеть на готовое основание нанести песочно-цементную смесь и уложить плитку двух размеров без выступов.

Благоустройство территории - один из важнейших этапов строительства. Именно во время благоустройства создается конечный вид и комфортная среда для жителей.

- Укладка тротуарной плитки позволяет организовать безопасное передвижение пешеходов, устройство малых архитектурных форм обеспечивает комфортную среду для детей, которые ежедневно гуляют на площадках со своими родителями, - рассказала Лидия Федорова, сотрудник отдела мотивации ООО «ОДСК».

Для выполнения комплексных работ каждому звену выделялся заранее определенный список инструментов. Укладчики плитки надевали специальный костюм, сапоги, сигнальный жилет. Для работ понадобилась большая совковая лопата, метла, мастерок и резиновая киянка.

Звенья работают по три человека. Укладка тротуарной плитки - не легкий процесс, каким может показаться на первый взгляд. Каждая плитка должна укладываться и выбираться вручную рабочими. Главными критериями являются качество, соответствие технологическому процессу и время.

Во все три дня соревнований звенья были представлены молодыми специалистами и опытными рабочими. Те, кто только приходят на работу, имеют возможность перенять у более опытных работников секреты мастерства.

- Секрета качественной укладки плитки не существует. Все зависит от желания. Конечно, сказывается опыт. Мы работаем на благоустройство десять лет, поэтому все процессы отлажены, а самое главное - результат, - рассказал бригадир монтажных трубопроводов Сергей Юсин.

Физически работа довольна сложная. Плитка тяжелая, куски дорожного покрытия 30х45 имеют массу около 30 килограммов, не каждый сможет поднять.

- Для молодежи, тем не менее, перспективно. Каждый год большое количество дворов благоустраивают с помощью плитки, поэтому, если у человека есть желание, он будет этим заниматься и достигнет успеха, - подытожил бригадир.

Проигравших нет

Проигравших в этот день не оказалось, участники приобрели бесценный соревновательный опыт, однако некоторые звенья выступили несколько удачливее других.

- Коллеги, я хочу вас поздравить с теми результатами, которых вы достигли, с вашей готовностью к участию в конкурсе. То, что происходило на площадках на протяжении всех дней, показывает, что вы не понаслышке знаете, что такое готовность к вызовам. Замечательная командная работа, единство и сотрудничество - то, что помогло вам прийти к достойным результатам, - поздравила участников заместитель руководителя департамента по управлению персоналом Наталья Иванова.

Первое место среди санитарных монтажников заняли Алексей Ерохин и Евгений Сальников. Миронов Максим и Ампилогов Алексей стали лучшими из электриков, а среди благоустроителей не было равных Василию Соболеву, Геннадию Трошкину и Алиму Нурову.

Победители получили заслуженное денежное вознаграждение, а все участники - призы от группы компаний «ОДСК».

- Большое спасибо организаторам за конкурс, было интересно и познавательно. Я выложился на 100%, - подытожил один из победителей Алексей Ерохин.

Сергей СИЛАЕВ.