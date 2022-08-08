С праздником, железнодорожники!

.

Ежегодно в России в первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник работники железных дорог. Машинисты и проводники, монтажники и ремонтники - за их плечами стоит огромный труд, благодаря которому поезда на территории нашей страны приходят минута в минуту. Стальные магистрали имеют большое значение для социально-экономического развития страны. В Орле в честь железнодорожников состоялся праздник при поддержке профактива Орловско-Курского региона.

Гости собрались в Доме культуры железнодорожников накануне праздника, 3 августа. В зале присутствовали заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Кобзарь и руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения «ДОРПРОФЖЕЛ» Василий Бородин, поздравить работников сферы пришли губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава регионального парламента Леонид Музалевский.

- Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день хочется пожелать и работникам, и ветеранам отрасли процветания и всех благ. Будьте здоровы, счастливы, пускай царит мир в ваших семьях. А начинающим железнодорожникам я желаю профессионального и карьерного роста, успехов в работе, - обратился Василий Бородин к присутствующим.

Поздравил работников железных дорог и глава области Андрей Клычков.

- Четкая и слаженная работа орловских железнодорожников способствует значительному укреплению экономического потенциала области. Железные дороги обеспечивают оперативную транспортировку грузов, комфортные и безопасные условия перевозки пассажиров. Хочется еще раз вспомнить, как велик вклад железнодорожников в Победу в Великой Отечественной войне. Сегодня эти героические традиции с честью продолжают новые поколения, - обратился к присутствующим губернатор Андрей Клычков.

Губернатор подчеркнул, что и сегодня благодаря железнодорожному транспорту российские военнослужащие успешно решают боевые задачи в ходе специальной операции на Украине.

- Будем делать все, чтобы соответствовать высокой оценке орловцев, быть надежным оплотом для области и города, - отметил Юрий Кобзарь.

Поздравления принимали не только работники поездов, вокзалов, их руководство, ремонтники, но и те, чья жизнь уже так скоро будет связана с железной дорогой, - студенты профильных учебных заведений, а также, конечно, их преподаватели.

В праздничный день железнодорожники, отличившиеся в своей трудовой деятельности, получили заслуженные награды: региональные, ведомственные, муниципальные.

- Четкая, бесперебойная и эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается основой стабильного развития любого региона. Своевременные перевозки грузов и пассажиров, наращивание производственных мощностей положительно сказываются на динамике развития Орловской области, - обратился к гостям Леонид Музалевский.

Работников железнодорожной отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, администрации города Орла и Орловского городского Совета, ведомственными наградами.

Также гости возложили цветы к памятнику железнодорожникам в сквере Дома культуры. А подарком для собравшихся стал праздничный концерт.

Ольга СУПОНЕВА