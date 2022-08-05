В Орловской области продолжаются работы по импортозамещению в электроэнергетике

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В России уровень импортозамещения на рынке составляет около 30%. По итогам 2021 года в группе компаний «Россети» процент применения отечественного оборудования достиг 90%. Работа по закупке отечественного оборудования ведется и в регионах страны.

– Филиал активно реализует программу импортозамещения и достигнут показатель в 88%. Работа ведется с 2014 года, - рассказал начальник управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Владимир Бобровский.

В рамках программы НИОКР «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» были получены исключительные права – это патенты на профессиональное оборудование. В орловском филиале также имеются права на производство стальных многогранных опор и столбовой трансформаторной подстанции. Подобные конструкции производятся из отечественных материалов на территории России. По большей части, трансформаторные подстанции приобретаются у Алтайского трансформаторного завода.

Еще недавно при закупках основного оборудования филиал сталкивался с рядом проблем: необходимо было заранее заказывать комплектующие, платить за доставку оборудования. В 2022 году филиал «Россети Центр» - «Орелэнерго» заключил лицензионный договор с торговым домом «Электросвет». Теперь ситуация поменялась. В рамках технического присоединения для заказчика производят оборудование, а подрядчик занимается установкой.

В Орловской области по патенту «Россети» будет возможен выпуск столбовых трансформаторных подстанций.

Трансформатор расположен на единственной опоре, в шкафу которого располагается основное оборудование: рубильники на 4 киловольта, вводные и автоматические выключатели, приборы учета – все отечественного производства. Приборы учета способны передавать телеметрическую информацию, как в программный комплекс – «Пирамида-Сети», так и в систему для диспетчера, который в свою очередь наблюдает за наличием напряжения на СТП.

Столбовая трансформаторная подстанция (СТП) имеет ряд преимуществ. Самое важное – удобство монтажа. Установленный трансформатор на крюки, разработанный по патенту, с легкостью поддается монтажу, модель можно без проблем снять и установить. В комплекте с СТП идет подстанционный разъединитель рубящего типа производимый на «Тесла Ижиниринг» в Белгороде.

Большой процент высококачественного оборудования производят в России – стеклянные натяжные изоляторы на электромеханическом заводе в Туле, линейную арматуру – на заводе в Подольске, автоматические выключатели – на электроаппаратном заводе в Курске.

В планах у орловского филиала не останавливаться на достигнутом и наращивать темпы по уровню импортозамещения, что в итоге поможет «Орелэнерго» полностью отказаться от зарубежного оборудования.

Текущий показатель уже позволяет утверждать, что наша продукция удобнее, дешевле, не уступает по надежности, а значит выгоднее заграничных аналогов.