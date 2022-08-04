Все желающие могут посетить летние кинопарковки, онлайн-парки и лектории Tele2

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Гостям интерактивных площадок Tele2 предлагает бесплатный топовый контент: кино, лекции, выступления музыкантов и тренировки. Проект пройдет в 9 городах от Владивостока до Ростова-на-Дону. Площадки Tele2 открыты бесплатно для абонентов любых операторов.

Жители российских городов могут провести время в технологичном и современном пространстве. Онлайн-парки Tele2 объединяют на одной площадке коворкинг, кинотеатр, музыкальные, образовательные и развлекательные мероприятия. На площадках проходят лекции по литературе, архитектуре и искусству, спортивные тренировки и практики йоги, городские фестивали, выступления диджеев и музыкантов, событийные проекты и вечеринки.

В Санкт-Петербурге пространство Tele2 Art Space ждет гостей на Елагином острове. Расписание лекций, кинопоказов и время работы коворкинга можно узнать на сайте art.tele2.ru. В Казани онлайн-парк Tele2 появился во внутреннем дворе контейнерного центра Cube. В августе Tele2 откроет парки еще в трех российских городах: на центральной набережной в Волгограде, в пространстве «Река-Река» в Нижнем Новгороде и на Спортивной набережной во Владивостоке. Подробнее – на park.tele2.ru.

В компании уверены, что подобные места формируют современную культуру отдыха и становятся точками притяжения. Например, романтичная история случилась в парке в Казани, где в минувшие выходные молодой человек сделал предложение своей девушке. Он заранее договорился с Tele2, чтобы вывести на большой экран текст для возлюбленной. Оператор, в свою очередь, подарил будущим молодоженам телефонные номера с сочетанием цифр, чтобы они надолго запомнили важную дату.

Tele2 также приглашает россиян посетить летние кинопарковки и бесплатно посмотреть кино, не выходя из автомобиля. Оператор предлагает зрителям рейтинговый контент от видеосервиса Wink, который транслируется на скорости мобильного интернета. Кинотеатры под открытым небом для автолюбителей уже работают возле ТЦ «ЯркоМолл» в Иркутске и на стоянке около ТЦ «МойПорт» в Ижевске. В августе кинопарковки откроются в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, в октябре – в Ростове-на-Дону. Расписание сеансов доступно на сайте kino.tele2.ru. В Tele2 считают, что проект в сегодняшней ситуации будет особенно востребован у российского зрителя.

Ольга Свечникова, директор по маркетингу Tele2:

«Мы поддерживаем образ жизни клиентов за пределами сотовой связи: обустраиваем технологичные и уютные пространства, где они могут интересно и с пользой провести время. Летом люди стремятся больше находиться на свежем воздухе и получать максимум от этого времени года. Мы, понимая желания наших клиентов, организовали такой проект и уверены, что в сегодняшних реалиях он будет особенно актуален. В то время как многие мультиплексы закрывают залы, сокращают репертуар и ведут поиск альтернативного контента, гости наших кинопарковок и онлайн-парков получат возможность окунуться в атмосферу кино».