Важные темы медицины: ТФОМС отвечает на вопросы

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Говорят, что уже сейчас можно посещать поликлинику без полиса ОМС, только с паспортом, так ли это?

- Введение цифровых полисов ОМС, позволяющих не предъявлять бумажный или пластиковый полис в поликлинике, прогнозировалось на 1 июля 2022 года, однако эти изменения вступят в силу только 1 декабря 2022 года. До этого времени предъявление полиса ОМС при обращении в медицинскую организацию остается обязательным.

Если полис ОМС забыт дома, могут ли отказать в записи на прием?

- Если вы забыли полис дома, поликлиника имеет возможность идентифицировать личность по паспорту, так как информация обо всех обращавшихся за медицинской помощью гражданах имеется в информационной системе любой поликлиники. Помимо этого, на сайте ТФОМС Орловской области в разделе «Проверить полис ОМС» можно оперативно по номеру паспорта или СНИЛС уточнить информацию о полисе ОМС.

Правда, что сейчас новорожденному оформляют полис ОМС прямо в роддоме? Что для этого нужно?

- Изменения, касающиеся оформления цифрового полиса ОМС при рождении ребенка на Едином портале госуслуг, вступят в силу с 1 декабря 2022 года. До этого момента порядок получения полиса ОМС, в том числе для новорожденных, остается прежним, для его оформления необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию.

Несколько раз делали однотипную операцию в г. Орле - и неудачно. Можно ли получить хирургическую помощь в другом городе? Как это осуществить?

- Согласно Положению об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 02.12.2014 № 796н, наличие показаний для оказания плановой специализированной медицинской помощи (стационар/дневной стационар) определяется лечащим врачом поликлиники, для высокотехнологичной медицинской помощи - врачебной комиссией. Лечащий врач дает направление в медицинскую организацию, участвующую в реализации программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области. Если отсутствует эффект от проводимой терапии и повторных курсов лечения, оказание специализированной медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России. Для решения вопроса об оказании специализированной медицинской помощи за пределами Орловской области необходимо обращаться к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Можно ли посещать женскую консультацию не по месту прописки, а по месту реального проживания?

- Женщины имеют право наблюдаться в любой женской консультации независимо от регистрации по месту жительства или прописки. Для прикрепления к женской консультации не по месту прописки необходимо написать заявление на имя руководителя медицинской организации, указать данные паспорта, полиса ОМС, СНИЛС и адрес фактического проживания. Для отказа в прикреплении не по месту регистрации должны быть объективные причины (загруженность специалистов или отсутствие согласия врача). В этом случае письменное решение об отказе с указанием причины должно быть выдано пациентке. Прикрепление к медицинской организации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи не требуется.

Получить ответы на вопросы жители региона

также могут по телефону горячей линии ТФОМС Орловской области

8-800-200-77-45

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